Rescatado en helicóptero un ciclista que ha sufrido una caída en las campas de Urbia, en Oñati (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Emergencias de Euskadi han rescatado en helicóptero a un ciclista que ha sufrido una caída a primera hora de la tarde de este sábado en las campas de Urbia en Oñati (Gipuzkoa) y ha resultado herido.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, alrededor de la una de la tarde de este sábado un particular ha alertado al 112 de la presencia de un hombre herido en una zona de monte en Oñati. La víctima había sufrido una caída de su bicicleta cuando transitaba por Urbia y resultó lesionado.

El Servicio de Atención de Emegencias ha movilizado al lugar bomberos, sanitarios y efectivos de la UVR junto a un helicóptero de la Ertzaintza, y finalmente, ha sido la aeronave la que ha procedido al rescate del herido y a su posterior evacuación a un centro hospitalario.