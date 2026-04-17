Rescatado en helicóptero un montañero tras perder el conocimiento en la zona de Brinkola en Legazpi (Gipuzkoa)

Archivo - El helicóptero de la Ertzaintza - ERTZAINTZA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza ha rescatado en helicóptero este viernes a un montañero de 76 años tras haber perdido el conocimiento y sufrir espasmos en la zona ubicada entre el collado de Oazurtza y Brinkola en el municipio gipuzkoano de Legazpi.

Según ha indicado el Departamento de Seguridad, SOS Deiak ha recibido el aviso hacia la una menos cuarto de este viernes. Un técnico de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología ha movilizado a los bomberos de Gipuzkoa y a un helicóptero de la UVR de la Ertzaintza.

Finalmente, la aeronave ha rescatado a la víctima, un varón de 76 años, y la ha evacuado hasta el campo de fútbol de Zumarraga, desde donde una ambulancia se encargado de su traslado hasta el hospital de la localidad.