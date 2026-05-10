Rescatados más de una veintena de excursionistas atrapados en el Flysch de Zumaia tras una tormenta

Los Servicios de Emergencia de Euskadi rescatan a una más de una veintena de excursionistas atrapados en el Flysch de Zumaia - ERTZAINTZA

BILBAO 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia de Euskadi han rescatado esta tarde a más de una veintena de excursionistas que han quedado atrapados en el Flysch de Zumaia (Gipuzkoa), tras ser sorprendidos por una fuerte tormenta, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El rescate se ha iniciado a las tres y media de esta tarde, después de que una llamada alertara de que un grupo de personas había sido sorprendido por una fuerte tormenta en el Flysch de Zumaia.

La tormenta ha provocado la caída de piedras y cascotes, por lo que el grupo ha tenido que ser auxiliado por varios recursos de emergencias trasladados al lugar, ya que, debido al temporal y su aislamiento, no podían abandonar la zona.

Ante la dificultad para acceder hasta los atrapados, el Servicio de Emergencias ha movilizado varios recursos, entre ellos al Grupo de Montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza y recursos de la Ertzain-etxea de Urola Kosta, Bomberos, así como de Cruz Roja y Guardia Civil, siendo apoyados también por un helicóptero de la Ertzaintza.

Poco a poco, los rescatadores han ido socorriendo a las víctimas con la aeronave, por tierra y con diversas embarcaciones. En total, han sido rescatadas 24 personas, todas ellas se encontraban bien y ninguna ha resultado herida. Las labores de rescate han sido coordinadas por un técnico a Atención de Emergencias del Gobierno Vasco.

La Ertzaintza ha recordado que, para evitar este tipo de episodios, cada vez más frecuentes, se recomienda a los visitantes de esta zona, que tengan en cuenta las horas de pleamar y se equipen correctamente ante la posibilidad de cambios bruscos de las condiciones meteorológicas en esta zona.