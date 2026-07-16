Rescatan a una montañera accidentada en el Aizkorri y a otra mujer en el monte Jaizkibel

SAN SEBASTIÁN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 64 años ha resultado lesionada tras sufrir una caída en la tarde de este jueves cuando transitaba por una zona boscosa cerca la vía romana del monte Aizkorri. Un helicóptero de la Ertzaintza se ha desplazado al lugar para rescatar y evacuar a la víctima.

Por otro lado, los Servicios de Emergencias de Euskadi también han rescatado a otra mujer que ha sufrido un problema respiratorio cuando se encontraba realizando una ruta de senderismo en la zona del Gornutz, en el monte Jaizkibel del municipio de Hondarribia.

Según ha comunicado el Departamento vasco de Seguridad, alrededor de las tres menos cuarto de la tarde SOS Deiak 112 ha sido informado de que una montañera se había lesionado el tobillo tras sufrir una caída en la zona boscosa cerca de la vía romana del monte Aizkorri, en la localidad guipuzcoana de Zegama.

La mujer que formaba parte de un grupo de montañeros se encontraba realizando una ruta por el Aizkorri, cuando ha sufrido el percance que le ha impedido continuar con su marcha.

Ante tal situación, personal técnico de la Dirección de Atención de Emergencias ha movilizado al lugar un helicóptero con agentes de la Sección de Montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) de la Ertzaintza.

Desde la aeronave policial se ha procedido a su asistencia, rescate y traslado al helipuerto de la Base de la Ertzaintza en Iurreta, en donde se ha personado una ambulancia. Desde allí se ha realizado la evacuación de la víctima, una mujer de 64 años, a un centro hospitalario.

RESCATE EN JAIZKIBEL

Por otro lado, los Servicios de Emergencias de Euskadi han rescatado en la tarde de hoy a una mujer que ha sufrido un percance cuando se encontraba realizando una ruta de senderismo en la zona del Gornutz, en el monte Jaizkibel del municipio guipuzcoano de Hondarribia.

Sobre las cuatro de la tarde, SOS Deiak 112 ha recibido un aviso sobre un problema de respiración que había sufrido una senderista que estaba realizando una ruta por el monte Jaizkibel, en la localidad de Hondarribia.

El personal técnico de la Dirección de Atención de Emergencias ha movilizado al lugar un helicóptero con agentes de la Sección de Montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza.

Desde la aeronave de la Ertzaintza se ha procedido a la asistencia, rescate y traslado de la víctima, que ha sido evacuada por aire al parque de bomberos de Garbera, en donde se ha personado una ambulancia de Osakidetza. Desde allí se ha realizado la evacuación de la víctima, una mujer de 70 años, a un centro hospitalario.