Se restablece el servicio de agua en Trapagaran y Muskiz tras una avería pero el consorcio recomienda no consumirla

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia ha restablecido el servicio de agua en los municipios de Trapagaran y Muskiz, tras una avería registrada la tarde del viernes, pero la recomendación es, por el momento, no consumirla debido a problemas de turbidez, ha indicado el Consorcio.

"Debido a problemas de turbidez, la recomendación es no consumir agua, dejar correr el agua y purgar la red doméstica hasta nuevo aviso", advierte el Consorcio de Aguas.

La avería se registró durante la tarde de este viernes, cuando la rotura de una tubería provocó que vecinos de Portugalete, Sestao, Santurtzi, Trapagaran y Muskiz se quedaran sin suministro. Durante la madrugada la avería ha quedado resuelta, si bien la recomendación es no consumir agua y dejar correr el grifo para eliminar "posible turbidez residual".

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia está trabajando este sábado por la mañana en la toma de muestras y comunicará la vuelta a la normalidad, que prevé se produzca durante la jornada.