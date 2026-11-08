Restablecido el servicio de metro tras un arrollamiento en Portugalete (Bizkaia)

Archivo - Unidad de metro de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio de metro entre Sestao y Kabiezes ha quedado restablecido a las 8.45 horas de este domingo después de permanecer cortado por un arrollamiento registrado en Portugalete.

Fuentes de Metro Bilbao han informado de que una persona ha sido arrollada por una unidad de metro en la localidad vizcaína alrededor de las 7.10 de la mañana.

El accidente ha obligado a suprimir el servicio entre Sestao y Kabiezes hasta la 8.45 horas. Pasadas las 09.00 horas se había recuperado la normalidad del servicio en el tramo.