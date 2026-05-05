El restaurante Amelia by Paulo Airaudo abre sus puertas en el Hotel María Cristina de San Sebastián
SAN SEBASTIÁN 5 May. (EUROPA PRESS) -
Amelia by Paulo Airaudo ha abierto sus puertas en el Hotel María Cristina, a Luxury Collection Hotel, de San Sebastián, culminando así el proyecto anunciado en 2025 y dando inicio a una nueva etapa para "uno de los restaurantes más reconocidos de la gastronomía contemporánea en España".
El restaurante se integra "plenamente" en el universo del Hotel María Cristina. Construido por la Sociedad de Fomento de San Sebastián e inaugurado el 9 de julio de 1912, el Hotel María Cristina fue bautizado en honor a la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, nombrada alcaldesa honoraria en 1926.
De propiedad municipal, a través de la Sociedad de Fomento, está gestionado por Marriott International bajo su marca The Luxury Collection. Con la apertura de Amelia, el Hotel María Cristina "completa su universo gastronómico y refuerza su posición como uno de los referentes europeos en hotelería de lujo y alta cocina".
Paulo Airaudo, chef argentino de raíces italianas que radicado en San Sebastián desde 2017 cuenta con ocho estrellas Michelin en su trayectoria y restaurantes en ciudades como Barcelona, Hong Kong, Florencia o Bangkok.
El restaurante ocupa un espacio diseñado por el arquitecto Javier Orduña, del estudio Biarkio Arquitectura, concebido como un entorno "elegante, sofisticado y de gran privacidad". El proyecto se articula en torno a una cocina abierta rodeada por una barra con capacidad para doce comensales y dos mesas adicionales.
La propuesta gastronómica se fundamenta en el concepto de "omakase italiano", donde el comensal "se pone en manos del chef y su equipo para vivir un recorrido único", han explicado desde el hotel. Airaudo desarrolla "una cocina personal que parte de sus raíces italianas y de una visión abierta y contemporánea, con especial protagonismo de los productos del mar y una selección de ingredientes que responden a su manera de entender el producto sin condicionantes geográficos".
Esta apertura se enmarca en la colaboración entre Paulo Airaudo Group y el Hotel María Cristina, con el apoyo de la Sociedad de Fomento de San Sebastián, dentro de su estrategia de impulsar la gastronomía como "sector clave" para la ciudad.
Amelia forma parte de los proyectos seleccionados en el programa de aceleración EKINN+ Gastro, orientado a promover el talento, el relevo generacional y la proyección internacional de Donostia/San Sebastián como capital gastronómica.