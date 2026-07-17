Retenciones de 7 kilómetros en la A-8, en Muskiz (Bizkaia), sentido Cantabria

BILBAO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-8 presenta a las cinco de la tarde retenciones de 7 kilómetros de longitud desde el municipio vizcaíno de Muskiz, en sentido Cantabria, después de que se haya producido un accidente de tráfico con varios vehículos implicados a la altura del puente de Muskiz, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

La operación salida de este fin de semana ha provocado también retenciones de 2 kilómetros de longitud sobre las tres de la tarde en la carretera N-622, a la altura de Vitoria, en sentido Burgos, que tres horas más tarde ya están solucionadas.