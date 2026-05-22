Retiradas por sospecha de listeria ocho variedades de queso fresco de cuatro marcas distintas

Uno de los quesos afectados - AESAN

VITORIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Ocho variedades de queso fresco de cuatro marcas distintas han sido retiradas por precaución de la venta tras la alerta por presencia de listeria monocytogenes detectada inicialmente en uno de estos productos.

La decisión ha sido adoptada por las propias empresas comercializadoras y afecta a varios lotes de estas ocho referencias de queso fresco de leche de vaca procedente de España, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización desde el inicio de la notificación de alerta. Como medida de precaución, se recomienda a aquellas personas que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha explicado que ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la ampliación a nuevos lotes y productos de la notificación de alerta relativa a la presencia de listeria monocytogenes en queso fresco de vaca procedente de España, emitida el pasado día 16 y que inicialmente afectada a una variedad.

La actualización de la alerta incluye un nuevo producto afectado y, como medida de precaución, se amplía la retirada a todos los lotes de los productos afectados cuya fecha de caducidad sea 06/07/2026 o anterior.

Los productos implicados son, en sus distintas variedades, el 'Queso fresco sabor mediterráneo', de la marca Cerrato; el 'Queso costeño' de la marca Nativo, el 'Queso estilo llanero', de la marca Goya; y el 'Queso Latino', de la marca Sabor de Casa de esta misma marca.

RECOMENDACIONES

Según la información disponible, ha habido distribución de los citados quesos a varias comunidades autónomas, incluida Euskadi. Por ello, el Departamento de Salud recomienda a las personas que tengan en su domicilio producto afectado por esta alerta, se abstengan de consumirlo.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis -vómitos, diarrea o fiebre-, se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar el apartado de alimentación de la 'Guía del embarazo' del Departamento de Salud de Gobierno Vasco en lo relativo a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).