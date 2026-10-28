La reunión de Sepi con los potenciales compradores de Tubos Reunidos finalmente no se ha celebrado

Archivo - Exteriores de la sede de Tubos Reunidos, a 4 de junio de 2026, en Amurrio, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reunión prevista para este miércoles entre la SEPI y los cinco potenciales compradores de Tubos Reunidos finalmente no se ha celebrado y, por ahora, no ha trascendido, si se ha fijado una nueva fecha.

Este encuentro fue anunciado este pasado martes por el consejero vasco de Industria Mikel Jauregi, quien advirtió que es clave una solución para la deuda de SEPI si se quiere que llegue a buen término el proceso de venta de la empresa, que se encuentra en concurso de acreedores.

En la actualidad, hay cinco ofertas que han sido seleccionadas para pasar a la siguiente fase del proceso, y que, según apuntó Jauregi, las retirarán en caso de que no haya una quita de la deuda.

La SEPI se muestra dispuesta a flexibilizar el pago de esa deuda pero rechaza una quita, algo que desde el Gobierno Vasco se considera necesario si se quiere evitar la liquidación de Tubos Reunidos.

Con el objetivo de abordar esta situación estaba prevista una reunión para hoy entre SEPI y los potenciales interesados en adquirir Tubos Reunidos.

Sin embargo, finalmente no se ha producido ese encuentro, según han informado fuentes cercanas a las convocados. Por ahora, no se han facilitado las razones que han llevado a no celebrar la reunión, ni tampoco si se ha fijado una nueva fecha.