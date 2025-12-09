La reurbanización y acondicionamiento de La Herrera Norte en Pasaia (Gipuzkoa) entra en su fase final

SAN SEBASTIÁN 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La reurbanización y acondicionamiento de La Herrera Norte en la localidad guipuzcoana de Pasaia entra en su fase final con el acuerdo suscrito entre la Autoridad Portuaria de Pasaia, la Diputación foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Pasaia y Sprilur.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Pasaia, Izaskun Goñi; la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Azahara Domínguez; el alcalde de Pasaia, Teo Alberro; y el director general de Sprilur, Txaber Ouro, se han reunido esta mañana en las instalaciones del Puerto de Pasaia para firmar el citado convenio, que establece el marco jurídico de las actuaciones a realizar en los terrenos de La Herrera Norte (Pasaia).

El acuerdo contempla la demolición del edificio de Correos por parte de Sprilur, para la posterior reintegración de la parcela al dominio público portuario; la reurbanización de la parcela y de sus espacios circundantes; y el acondicionamiento del local que ocupará Correos en el edificio La Herrera construido por Sprilur.

También se incorpora al proyecto un espacio del puerto de 3.231 metros cuadrados abierto a la ciudadanía en Trintxerpe. La Autoridad Portuaria de Pasaia, la Diputación foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Pasaia financiarán con más de dos millones de euros la actuación, cada una de las entidades aportara un tercio de la financiación.

Sprilur asume, por su parte, el acondicionamiento del nuevo local de Correos en el edificio La Herrera de 4.941 metros cuadrados, con un coste de más de 270.000 euros.

El edificio cuenta con sótano, planta baja y otras dos más en altura. Cada planta se asienta sobre una superficie de 1.647 metros cuadrados, donde se han habilitado seis locales comerciales en planta baja con superficies útiles entre 150 y 250 metros cuadrados, y 20 locales destinados a oficinas en planta 1ª y 2ª de 100 metros cuadrados de superficie aproximada.

La planta de sótano está destinada a 51 plazas de aparcamiento y cuenta, además, con puntos de recarga para vehículos eléctricos. Es un espacio estratégico que acogerá iniciativas y empresas de servicios surgidas del Proyecto Adinberri, así como iniciativas de Economía Azul, en cuya construcción Sprilur ha realizado una inversión de 7.364.856 euro.

Desde Spriluar han destacado que "esta actuación va a permitir, además, crear un nuevo espacio urbano de 3.200 metros cuadrados de uso público". Concretamente, se va a permitir solucionar la discontinuidad actual existente en el eje peatonal y ciclista que enlaza la estación de Euskotren de Herrera con el distrito de San Pedro.

Alberro ha aplaudido que "este proyecto creará un nuevo espacio público de calidad en el corazón de Trintxerpe". "Nuestro objetivo es seguir creando espacios abiertos, accesibles y cuidados, y este proyecto aporta en este camino", ha indicado.

Por su parte, Domínguez ha recordado que "en los últimos años, la colaboración interinstitucional ha permitido que las y los pasaitarras puedan ganar espacios modernos, cómodos y dignos para su disfrute, como el paseo Ondartxo, el nuevo edificio de la lonja de San Pedro con su plaza y su cubierta transitable, la pasarela peatonal y ciclista entre Trintxerpe y Herrera o el espacio de la cubierta de los pabellones de La Herrera".

"Todo ello ha contribuido de forma directa a mejorar la calidad de vida en la comarca, y desde la Diputación de Gipuzkoa seguiremos impulsando acuerdos interinstitucionales que permitan la regeneración urbana, su revitalización económica, cultural y social y, en definitiva, la construcción de una Gipuzkoa más habitable", ha destacado.

Ouro ha afirmado que "la actuación de reurbanización objeto del convenio, junto con la edificación terciaria construida por Sprilur en el espacio portuario de La Herrera, se enmarcan en el Plan Estratégico Comarcal (PEC) de la Zona de Actuación Prioritaria de Oarsoaldea y, más concretamente, en las actividades de regeneración de espacios en desuso o degradados, actividad considerada estratégica por parte del Gobierno Vasco dentro de la apuesta por la protección global del suelo, lo que marca o condiciona sobremanera la misión de Sprilur y nuestra estrategia de suelo industrial presente y futura".

"Por un lado, ratifica nuestra apuesta por la regeneración, evitando con ello la artificialización de nuevos suelos, y, por otro lado, permite dar cumplimiento al PEC y, así mismo, certifica la apuesta del Gobierno Vasco por la Comarca de Oarsoaldea", ha añadido.

Finalmente, Goñi ha destacado "la labor que viene haciendo el puerto los últimos años para modernizar y abrir espacios portuarios para el uso de la ciudadanía pasaitarra".