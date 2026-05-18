La reurbanización de la calle Concepción, en Bilbao, provoca cortes de tráfico

BILBAO 18 May. (EUROPA PRESS) -

Trabajos de reurbanización de la calle Concepción cortarán el tráfico y ocuparán el aparcamiento en la calle Concepción, entre la travesía Concepción y el número 10, desde este próximo miércoles y hasta el 27 de mayo, aproximadamente, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

Se cambiará el sentido de circulación en la calle Concepción, entre Travesía Concepción y la calle Gimnasio, y se prohibirá el acceso a la calle Concepción desde la calle Zabala.

La ruta alternativa pasará por la calle Zabala y calle Mina San Luis. La zona de aparcamiento a ocupar será vallada con anterioridad y el acceso-salida a los garajes será regulado por señalistas.