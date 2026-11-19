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BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha revocado la sentencia dictada por la plaza número 9 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Bilbao que en 2024 reconoció la condición de personal laboral fijo a 24 trabajadores de Lanbide que llevaban más de 13 años prestando servicios como orientadores laborales en situación de indefinidos no fijos.

El TSJPV estima el recurso interpuesto contra esa sentencia por el Gobierno Vasco en aplicación de la doctrina fijada el pasado mayo por el Tribunal Supremo sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el conocido como "caso Obadal".

La Sala recuerda que, de conformidad con esa doctrina, la conversión de una relación temporal en una relación laboral fija es procedente cuando el trabajador ha superado un proceso selectivo para un empleo fijo, pero no ha obtenido plaza porque el número de aspirantes que han demostrado su capacitación es superior al número de puestos ofertados y, posteriormente, suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad.

En estos casos, señala, no resulta "contra legem" la conversión de ese contrato en una relación laboral fija porque esa persona ha participado en un proceso selectivo para acceder a un empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad.

De conformidad con esa doctrina, se descarta como regla general que el abuso de la temporalidad determine automáticamente la fijeza cuando el trabajador no ha superado un proceso selectivo sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en proceso selectivo para personal laboral fijo.

En el presente caso, el TSJPV indica que lo que consta acreditado es que los demandantes superaron en 2011 una convocatoria de acceso a empleo temporal, no a empleo fijo. Por ello, y en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo, dice que no procede convertir su relación laboral en fija. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.