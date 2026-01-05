Los Reyes Magos saludan a los donostiarras, por primera vez, desde el teatro Principal de San Sebastián

Los Reyes Magos llegan a San Sebastián. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos han llegado hacia las diez y media de la mañana a San Sebastián para saludar, por primera vez este año, a los niños y niñas donostiarras desde uno de los balcones del teatro Principal de la Parte Vieja donostiarra, "uno de los edificios referentes de la cultura" en la capital guipuzcoana que querían conocer. En la tradicional Cabalgata, que partirá a las seis de la tarde con cinco carrozas del Boulevard donostiarra, repartirán 2.000 kilos de caramelos, todos ellos adecuados para personas celíacas.

Melchor, Gaspar y Baltasar han salido, pasadas las diez y media de la mañana de este gélido lunes, a uno de los balcones del teatro Principal donostiarra, en la calle Mayor de la Parte Vieja de la ciudad, a saludar a las decenas de niños y niñas que les esperaban coreando sus nombres. Tras repartir los primeros caramelos se han montado, arropados por la txaranga, en un coche antiguo descapotable de época que les ha llevado por barrios de la capital guipuzcoana.

Así han cruzado el Centro y Amara Berri para llegar hasta la plaza María Zambrano de Riberas de Loiola, donde han saludado también a los pequeños y pequeñas. A continuación, se han dirigido la plaza Arteleku de Txominenea y a la plaza Sagastieder de Intxaurrondo.

Desde allí, acudirán al parque Harria en Altza (13.05 horas), para después cruzar Herrera, salir a la variante y acudir a la plaza Simona Ljust del Antiguo (13.40 horas). Tras saludar a todas las niñas y niños del Antiguo volverán a montarse en el coche descapotable para dirigirse al Ayuntamiento por el paseo de la Concha, la calle Zubieta, Avenida de la Libertad, el paseo República Argentina y el Boulevard.

Una vez lleguen a Alderdieder, saludarán desde la terraza de la Casa Consistorial (14.15 horas). Tras realizar un pequeño descanso, los Tres Reyes Magos entrarán en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde tendrán preparados sus tronos para recibir a todas las niñas y niños que se acerquen al Ayuntamiento.

La recepción dará comienzo a las 15.30 horas y, como es habitual, se establecerá la cola correspondiente en el acceso al Ayuntamiento por la terraza de Alderdieder. Hay que tener en cuenta que la fila de acceso se cerrará a las 17.10 horas. Los menores que tengan algún tipo de discapacidad funcional podrán acceder al Salón de Plenos desde la puerta de la calle Ijentea, en compañía de una persona adulta. Además, sus majestades han solicitado la presencia de un intérprete de signos para que todas las niñas y niños puedan ser recibidos como merecen.

DESFILE

El tradicional desfile dará comienzo a las 18.00 horas en Ijentea, y recorrerá Boulevard, Hernani, avenida de la Libertad, Urbieta, Prim, Vergara, Idiaquez, plaza de Gipuzkoa, Legazpi y el Boulevard.

La Cabalgata de este año contará con cinco carrozas: la carroza del nacimiento con María, José y el niño Jesús en el portal de Belén; la carroza del Rey Melchor, que este año ha elegido motivos ecuestres; la carroza del Rey Gaspar basada en la civilización egipcia; la carroza del Rey Baltasar, inspirada en la fauna africana; y una quinta carroza inspirada en el mundo de la pintura y los pintores reservada a los Cabezudos, que un año más han querido participar en la cabalgata.

Con cada Rey Mago estarán sus pajes y diversos grupos de animación. Sus Majestades este año también han solicitado la presencia en el desfile del grupo de bomberos que les ayudará a llegar a los pisos más altos durante la noche más mágica. Ellos serán quienes cierren el desfile.

Durante la Cabalgata los tres Reyes Magos repartirán 2.000 kilos de caramelos, todos ellos adecuados para personas celíacas. Del mismo modo, Donostia Kultura Festak habilitará dos puntos en el recorrido, uno en Alderdieder y otro al final de la calle Urbieta, antes del giro a la calle Prim, para que las personas con movilidad reducida puedan contemplar el desfile.

Finalizada la Cabalgata, los Reyes Magos visitarán varios centros de personas mayores: Alai Etxe, San Jose de la Montaña Y Villa Sacramento.