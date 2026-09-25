Richar Vaquero, Miren Echeveste y David Rodríguez encabezan las candidaturas de Podemos a las diputaciones forales

Candidatos de Podemos Euskadi a diputados generales y alcaldías de las capitales vascas - PODEMOS EUSKADI

BILBAO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, además de Miren Echeveste y David Rodríguez, encabezan las candidaturas de la formación jeltzale a las diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, respectivamente. Por su parte, Rakel Asensio, Xabier Marrero y Garbiñe Ruiz son los aspirantes a las alcaldías de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

Podemos ha hecho públicas este viernes, dentro del proceso de Primarias abierto a principios de este mes, las candidaturas individuales a las elecciones forales y municipales de mayo de 2027 de las tres capitales de Euskadi.

Se trata de las candidaturas que han conseguido los avales necesarios dentro del proceso de primarias iniciado por Podemos el pasado 7 de septiembre para elegir a las personas que conformarán las listas electorales que concurrirán a las próximas elecciones municipales y forales, y que culminará el próximo 13 de octubre con la proclamación de los resultados.

En esta primera fase telemática se están celebrando únicamente las primarias forales y las primarias municipales para las tres capitales. Las primarias del resto de municipios no forman parte de este calendario.

Estos procesos se desarrollarán de manera presencial y contarán con un calendario específico, cuya fecha se comunicará próximamente. En Álava, los actuales portavoces en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Garbiñe Ruiz) y las Juntas Generales (David Rodríguez) son los candidatos a liderar de nuevo las respectivas listas.

Del mismo modo, Miren Echeveste, portavoz en el Parlamento de Gipuzkoa, opta nuevamente a liderar el Gobierno foral. Por otro lado, del proceso de Primarias han salido candidaturas lideradas por nuevos rostros para las Juntas Generales de Bizkaia (Richar Vaquero) y los ayuntamientos de Bilbao (Rakel Asensio) y Donostia-San Sebastián (Xabi Marrero).

CANDIDATOS

Richar Vaquero (Bilbao, 53 años) es el coordinador general de Podemos Euskadi, y apoderado y miembro de la Mesa de las Juntas Generales de Bizkaia en esta legislatura. En diciembre de 2024 se hizo con el liderazgo de la formación morada en Euskadi tras pasar por el Círculo de Sestao, la Red de Círculos y el Consejo Territorial de Podemos Euskadi. Es maestro, Psicopedagogo, cuenta con un máster en Psicología Clínica, con especialidad en mediación en conflictos.

Se postula a liderar la candidatura de Podemos a diputado general de Bizkaia porque la formación morada "sigue viva y tiene mucho trabajo por delante". Defiende que estos años en las Juntas Generales de Bizkaia le han enseñado también que, "incluso desde la oposición, se pueden conseguir grandes cosas" de la mano de la sociedad civil.

"A veces toca enfrentarse a quien gobierna; otras, negociar y conseguir avances, como lo hemos logrado durante estos años, como parar el Guggenheim Urdaibai, acompañando a la ciudadanía y los colectivos sociales en contra de este proyecto, o el proyecto de revisión fiscal para que paguen los que más tienen y aliviar la carga a quienes más lo necesitan", resalta.

Ahora, asegura que quiere "dar un paso más". "Quiero una Bizkaia con servicios públicos fuertes, con más igualdad, con vivienda accesible, con oportunidades para nuestros jóvenes y con una política que ponga a las personas por delante de los intereses de unos pocos. Quiero recuperar espacio, volver a conectar con quienes se alejaron y demostrar que nuestro mejor momento todavía está por llegar", apunta.

Por su parte, Miren Echeveste, irundarra de 44 años, es licenciada en Traducción e Interpretación de euskera, castellano e inglés por la Universidad del País Vasco, EHU. En 2020 pasó a formar parte del Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) de Podemos Euskadi como consejera de Política Lingüística.

Echeveste ha sido concejala del Ayuntamiento de Irun entre 2019 y 2023, desarrollando en un primer momento su actividad en la oposición y, ya en diciembre de 2020, asumiendo las carteras de Igualdad y Euskera en el Gobierno municipal tras negociar y firmar un acuerdo de gobierno en coalición con el PSE (el primero de coalición en Euskadi entre morados y socialistas).

Abandonó el Ayuntamiento de Irun para presentarse como candidata a diputada general en Gipuzkoa, siendo la actual portavoz de la formación morada en las Juntas Generales del territorio. A lo largo de estos años, destaca que ha conseguido, entre otros logros, alcanzar con el Gobierno foral un acuerdo de revisión fiscal "que ha contribuido a una fiscalidad más progresiva".

David Rodríguez Llinares es arquitecto, master en Urbanismo, especialidad en ciudades y territorios sostenibles. Anteriormente, ha desarrollado su desempeño personal y profesional en Sevilla, Barcelona, Londres, San Salvador y La Habana.

Se incorporó a Podemos desde su fundación en el año 2014. Es portavoz de Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales de Álava y miembro del Consejo Ciudadano Estatal (CCE).

Rakel Asensio tiene 24 años, es trabajadora social y milita en Podemos desde los 18 años y ha querido poner su compromiso personal, profesional y militante al servicio de Bilbao. Forma parte de 'Rebeldía', la organización juvenil de la formación morada. "Soy joven y pertenezco a una generación que ha crecido entre crisis, precariedad y enormes dificultades para emanciparse; una generación que no solo necesita ser escuchada, sino también ocupar espacios y asumir responsabilidades", afirma.

Garbiñe Ruiz se licenció en Bellas Artes por la EHU, especializándose en conservación y restauración de Arte Contemporáneo. Tras colaborar durante años con conocidas instituciones del ámbito cultural y museístico de Euskadi, Ruiz realizó un cambio de rumbo hacia la rama sanitaria y se graduó como Técnico de Radio Diagnostico y Medicina Nuclear.

Se incorporó hace once años a Podemos Vitoria-Gasteiz. Desde entonces, ha formado parte de tres consejos autonómicos de Podemos Euskadi, con responsabilidades como Secretaría de Feminismos y LGTBI+ o responsable de Cultura. Desde hace siete años es concejala en el Ayuntamiento de Gasteiz y, desde hace tres, portavoz del grupo municipal. Ahora, opta de nuevo a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz.

Xabi Marrero es licenciado en Ciencias Ambientales y en Filología inglesa. Su formación le permitió ejercer como profesor de secundaria en Euskadi y de primaria en California para dar paso posteriormente a una trayectoria de más de 20 años como técnico ambiental.

Ha trabajado en la empresa privada, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, donde coordinó el Premio Green Capital, el Gobierno vasco y la Agencia Vasca del Agua (URA), donde actualmente tiene plaza fija. De 51 años, es euskaldun de nacimiento y cuenta con el perfil lingüístico PL4 tanto en euskera como en inglés.

Por estudios y trabajo ha vivido entre Ondarroa, Londres, Los Ángeles, Madrid y Vitoria-Gasteiz, y actualmente divide su vida entre Vitoria y Donostia-San Sebastián. Su compromiso político nació en el 15M con Democracia Real Ya. Tras esa etapa, inició su militancia en el ecologismo social hasta llegar a Podemos. Aunque nunca ha ocupado un cargo público electo, entre 2020 y 2024 fue asesor político de Podemos en el Parlamento Vasco en materia de medioambiente e industria.

En la actualidad, es miembro del Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) y Secretario de Medio Ambiente de Podemos Euskadi compaginándolo con su trabajo en URA. Se postula a la alcaldía de la capital guipuzcoana.