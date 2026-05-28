Rico asegura que el PSE-EE es la "única opción real de izquierdas no nacionalista" en Euskadi

Ekain Rico - EUROPA PRESS

VITORIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del PSE-EE, Ekain Rico, ha destacado que el sondeo realizado por EITB Focus sobre intención de voto "consolida que el PSE-EE es la única opción real de izquierdas no nacionalista en este país".

A su parecer, la encuesta sitúa al PSE-EE en "los parámetros que situaban otras encuestas en el año 2023", aunque ha subrayado que los socialistas, "luego, siempre sacamos mejores resultados".

Por otro lado, ha valorado "el alto grado de satisfacción de la ciudadanía con respecto a la situación general de Euskadi, la calidad de vida y la acción de gobierno".

Al respecto, ha indicado que un 78% de la ciudadanía vasca entiende que la situación es buena o muy buena, además de que se valora con un 7,3% la calidad de vida y con un 6,3% la acción de gobierno, por lo que los datos del sondeo "ratifican el acierto al establecer el rumbo de la acción de este gobierno".