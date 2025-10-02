El río Atxuri de Mungia (Bizkaia) sufre un vertido de bentonita, un material no tóxico

Vertido de bentonina en el río Atxuri en Mungia - AYUNTAMIENTO DE MUNGIA

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El río Atxuri de Mungia (Bizkaia) ha sufrido un vertido de bentonita, un material no tóxico, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El consistorio ha indicado que, desde el primer momento, y a pesar de no ser de su competencia, junto a la Agencia Vasca del Agua (URA) y la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), ha actuado de forma coordinada para evaluar la situación y poner en marcha medidas de contención del vertido.

Como medida preventiva, se han paralizado las obras en ejecución en la zona y se ha solicitado a la empresa responsable que proceda a la limpieza inmediata del cauce afectado.

El Ayuntamiento ha asegurado que "velará por la seguridad de los mungiarras" y continuará en contacto con las administraciones competentes y con la empresa implicada para "garantizar la recuperación del entorno fluvial y mantener informada a la ciudadanía".