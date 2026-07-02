Archivo - Risas bajo las estrellas-Barreak izarren lleva el cine al aire libre a 21 localidades de Álava durante julio y agosto - PLAY GASTEIZ - Archivo

VITORIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa Risas bajo las estrellas-Barreak izarren azpian llevará el cine al aire libre a 21 localidades de Álava durante este mes de julio y agosto, donde se proyectarán películas como 'La princesa prometida' y 'Padre no hay más que uno 5'.

Esta actividad gratuita, que celebrará 23 sesiones, está impulsada por Play Gasteiz y patrocinada por la Diputación Foral de Álava, Fundación Vital Fundazioa y de los ayuntamientos participantes.

Cada localidad participante, tiene la posibilidad de elegir la comedia que más le interese dentro de un listado con diferentes opciones entre las que se encuentra el clásico de los años 80 'La princesa prometida', la quinta entrega de la saga de santiago Segura 'Padre no hay más que uno' y opciones en euskera como Minecraft Film Bat y Central Parkeko Heroiak, entre otros.

"El objetivo del ciclo es acercar una actividad cultural divertida y para todos los públicos a un buen número de pueblos y proponer iniciativas interesantes en localidades más pequeñas con menos opciones de disfrutar con la cultura en su propio entorno", ha explicado Gustavo Racionero, de Play Gasteiz.