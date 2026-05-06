Roba en una tienda de Vitoria y arremete contra una de las trabajadoras que trató de impedirlo

VITORIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local de Vitoria detuvieron este pasado miércoles por la tarde a un varón de 27 años como presunto autor de un delito de robo con violencia o intimidación, tras robar en una tienda de capital alavesa y arremeter contra una de las trabajadoras que trató de impedirlo.

Según ha informado la guardia local, alrededor de las 15.30 horas de ayer una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en servicio vespertino fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a un establecimiento comercial de la calle Salbatierrabide, ya que un varón había hurtado en su interior, había arremetido contra una de las trabajadoras y había huido del lugar.

Una vez allí, los agentes supieron por la empleada que lo habían visto introducirse diversos productos alimenticios entre sus prendas, por lo que, para evitar que abandonara el local sin abonarlos, se acercó a él. Este dejó parte de ellos, pero se encaró con la mujer, hizo ademán de agredirla y salió corriendo con el resto.

Tras visualizar las grabaciones, los uniformados informaron al resto de patrullas de la descripción del presunto ladrón y una de ellas lo localizó escasos minutos después en la calle Zumabide. En vista de lo sucedido, procedió a su detención.