El rodaje en Galdakao de la serie 'Boga' provocará afecciones a la circulación de vehículos y peatones el miércoles

BILBAO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El rodaje de la serie 'Boga', que tendrá lugar en Galdakao (Bizkaia) este próximo miércoles, provocará afecciones temporales en varios aparcamientos y en la circulación de peatones y vehículos. Las principales incidencias se concentrarán en las calles Urreta, Araba, Bizkai, Ibarluze y Joxe Miguel Barandiaran, así como en el aparcamiento de Lapurdi.

Según ha informado el consistorio, el rodaje se desarrollará entre las 10.00 y las 21.00 horas, y tendrá su actividad principal en Araba kalea, donde se grabarán varias secuencias y se producirán cortes intermitentes del paso de peatones de hasta cinco minutos.

Con el objetivo de minimizar las molestias, el personal de producción ofrecerá itinerarios alternativos a los vecinos y garantizará en todo momento el acceso a los portales y establecimientos comerciales. Además, se instalarán varias carpas en la calle.

Por necesidades técnicas de la producción, se ocuparán temporalmente plazas de aparcamiento en Joxe Miguel Barandiaran, frente a los números 10 y 12; en Ibarluze, entre los números 7 y 11, en ambos lados de la calle; y en Euskadi, en la parte posterior de Torrezabal Kultur Etxea. Asimismo, se reservarán 24 plazas en el aparcamiento de Lapurdi.

El rodaje incluirá también varias escenas en las calles Bizkai y Urreta, donde se ocuparán plazas de aparcamiento para ubicar los vehículos técnicos y evitar que aparezcan en las imágenes vehículos ajenos a la producción.

En concreto, no se podrá estacionar entre los números 81 y 83 de Bizkai ni en ambos lados de la calle Urreta, entre los números 7 y 9.

En estas dos zonas también están previstos cortes breves en la circulación de peatones y vehículos durante el desarrollo de las grabaciones, han indicado desde el ayuntamiento.