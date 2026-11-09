La rotonda de Asti, en Zarautz, se cerrará la noche del miércoles, jueves y viernes por trabajos de asfaltado

SAN SEBASTIÁN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha informado de que, con motivo de las obras de la conexión de la N-634 con el polígono Errotaberri por Asti, tramo de la variante de Zarautz, durante las noches miércoles, jueves y viernes se prevé realizar trabajos de asfaltado que ocasionarán el corte total de la glorieta de Asti (N-634-Z), así como el cierre de todos los ramales que acceden y salen desde la misma.

Según ha explicado, se cerrarán al tráfico el ramal de salida AP-8-38-1-S (salida de Zarautz para los vehículos provenientes de Donostia), el ramal de salida AP-8-38-1-E (acceso a la autopista en sentido Bilbao), el ramal de salida AP-8-38-2-E (acceso a la autopista en sentido Donostia), el ramal de acceso y salida al barrio de Asti, el ramal de acceso y salida a la calle Zubiaurrezahar y el ramal de acceso y salida a la N-634.

Los trabajos se desarrollarán las tres noches desde las 21.00 horas hasta las 6.00 horas. Se prevé realizar el corte total de los citados viales, de forma que los vehículos que circulen por la AP-8 en sentido Bilbao y quieran acceder a Zarautz o Getaria, lo tendrán que hacer a través del enlace de Orio (AP-8-33) o a través del enlace de Zestoa/Zumaia (AP-8-48), bien tomando esta salida y circulando posteriormente por la N-634, o bien realizando un cambio de sentido, para posteriormente salir en el enlace de Zarautz. La salida AP-8-38-2 S (salida de Zarautz para los vehículos provenientes de Bilbao) permanecerá abierta.

Por otro lado, los vehículos que desde Zarautz quieran acceder a la autopista en sentido Donostia deberán hacerlo por el enlace de Orio (AP-8-33) y los que quieran acceder en sentido Bilbao deberán hacerlo a través del enlace de Zestoa/Zumaia (AP-8-48), utilizando en ambos casos la N-634 para llegar hasta dichos enlaces. Los vecinos que quieran acceder o salir del barrio de Asti deberán hacerlo por el vial municipal que une Asti con Buztinzuri.