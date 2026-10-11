RTZ Kolektiboa gana el premio del jurado internacional del festival Suns Europe 2026

RTZ Kolektiboa - LUCA CHIANDONI

BILBAO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

RTZ Kolektiboa se ha alzado con el premio del jurado internacional en la duodécima edición del festival Suns Europe 2026. La final del certamen, que ha reunido a artistas de diversas lenguas minorizadas de Europa, se celebró anoche en el Teatro Nuovo Giovanni da Udine, en Udine (Italia), según ha informado el Instituto Vasco Etxepare.

RTZ Kolektiboa es un grupo de rap surgido en torno al gaztetxe Zizpa de Baiona. Está integrado por Oph, Frel y Petri, junto con el productor DJ Wall. Tras un año de pausa, el grupo ha regresado con el álbum EDEN. El trabajo, compuesto por 16 canciones, explora "la dualidad entre el paraíso y el infierno y combina el rap con influencias de otros géneros musicales", según ha destacado desde Etxepare, entidad pública del Gobierno Vasco que trabaja para la proyección internacional del euskera, la cultura y la creación vascas.

El jurado internacional, presidido por Paolo Cantarutti, locutor de Radio Onde Furlane, ha destacado "la energía y la fuerza expresiva" de RTZ Kolektiboa, así como su "capacidad para abordar cuestiones sociales a través de la música y su presencia sobre el escenario".

El premio del público ha recaído en el grupo catalán Ölivias, mientras que el premio Altre Europe, que reconoce el trabajo en favor de las lenguas minorizadas, ha sido concedido al proyecto Premio Ostana.

Suns Europe es un festival dedicado a la creación contemporánea en lenguas minorizadas de Europa, nacido en Friuli en 2009. A través de la música, el cine y la literatura, promueve el encuentro y el intercambio entre artistas de distintas comunidades lingüísticas. La edición de este año se ha celebrado del 2 al 10 de octubre en Udine y otras localidades de Friuli.

En el concurso musical de este año han participado siete artistas y grupos: RTZ Kolektiboa, Momi, Pokriva Nociva, Zeltia Irevire, Andrea Andrillo, Ölivias y Gwen. Las lenguas representadas en la final han sido el euskera, el friulano, el esloveno, el gallego, el sardo, el catalán y el galés. Las letras de las canciones se han ofrecido traducidas al friulano para facilitar la comprensión de los mensajes de los artistas y favorecer el acercamiento entre comunidades lingüísticas.

Además de RTZ Kolektiboa, el dúo de rave-punk bilbaíno ADUR también ha participado en la presente edición, con una actuación celebrada el 3 de octubre.

Etxepare Euskal Institutua colabora desde hace varios años con Suns Europe para promover la presencia internacional de la música y la creación en euskera. En ediciones anteriores han participado, entre otros artistas vascos, Verde Prato (2025), MICE y Niña Coyote eta Chico Tornado (2024), dei (2023) y Olatz Salvador (2022).

El festival Suns Europe está organizado por la cooperativa Informazione Friulana, con el apoyo de la región de Friuli Venezia Giulia, ARLeF, el Ayuntamiento de Udine, Etxepare Euskal Institutua y Fondazione Friuli, en colaboración con otras entidades.