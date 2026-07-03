Sábado con 27 grados en la costa y 30 en el interior en Euskadi

BILBAO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi una jornada de ambiente soleado y ascenso de las temperaturas.

Habrá algunas nieblas e intervalos de nubes bajas a primeras horas, que a lo largo de la mañana se irán disipando y darán paso a cielos prácticamente despejados, siendo esta la tónica general hasta el final de la jornada.

Además, las temperaturas subirán, rondando los 26-27 ºC en la costa y los 30 ºC en el interior. Viento flojo, que se fijará del nordeste durante la mañana.