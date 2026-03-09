Sabino Arana Fundazioa acoge una jornada que reivindica la aportación de las mujeres a la renovación de la música vasca

BILBAO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sabino Arana Fundazioa y el Ayuntamiento de Bilbao celebrarán este martes una jornada dedicada a reivindicar la aportación de las mujeres a la música vasca bajo el título "Emakume kantariak: aitzindariak gogoratzen-recordando a las pioneras".

El encuentro se enmarca en las jornadas que ambas instituciones organizan anualmente con el objetivo de poner en valor la memoria de distintas manifestaciones de la cultura vasca, ha recordado la fundación.

En esta edición, la iniciativa pondrá el foco en el papel desempeñado por las mujeres que, en los años más duros del franquismo, participaron activamente en la renovación y difusión de la música vasca. Estas artistas aportaron "talento, compromiso y valentía" en un contexto adverso y su contribución resultó imprescindible en el proceso de renovación musical que comenzó a desarrollarse en Euskadi a partir de la década de 1960, han explicado.

Además de su talento interpretativo, las primeras mujeres que subieron a los escenarios en Euskadi incorporaron al repertorio vasco los nuevos aires musicales que se respiraban en Europa y en el resto del mundo, contribuyendo así a transformar y modernizar la música popular vasca.

En este sentido, la jornada pretende reconocer hoy su papel como creadoras culturales "de primera línea, cuya aportación resulta fundamental para entender la evolución de la música popular vasca durante los últimos 60 años", ha resaltado.

El encuentro se celebrará íntegramente en euskera con traducción simultánea a las 19.00 horas en la sede de Sabino Arana Fundazioa. La apertura correrá a cargo de la concejala delegada del Área de Euskera, Atención y Participación Ciudadana, Agenda 2030 e Internacional del Ayuntamiento de Bilbao, Eider Inunciaga, y del historiador de Sabino Arana Fundazioa Iñaki Goiogana.

Las ponencias estarán a cargo del periodista y documentalista Franck Dolosor y del escritor, doctor en literatura vasca y profesor de la Universidad del País Vasco Alex Gurrutxaga. La sesión estará moderada por la periodista Libe Agirre y tras las intervenciones, se abrirá un espacio de diálogo y debate con el público asistente.

En ediciones anteriores, estas jornadas han abordado distintas expresiones culturales como la música, la pintura, el teatro, el cine, los movimientos corales, la educación o la literatura, consolidándose como un espacio de reflexión compartida sobre la memoria cultural vasca.