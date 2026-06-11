Sabino Arana Fundazioa y Helduak Elkartea abordarán la prevención de accidentes domésticos y seguridad en el hogar

BILBAO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Helduak Elkartea y Sabino Arana Fundazioa ofrecerán el próximo 18 de junio en Bilbao una nueva conferencia centrada, en esta ocasión, en la seguridad en el hogar y la prevención de accidentes domésticos. La charla tendrá lugar a las 19.00 horas en la sede de Sabino Arana Fundazioa, en Bilbao, y correrá a cargo del presidente del Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes (OPRA), Javier Larrea.

Bajo un enfoque eminentemente práctico y divulgativo, la conferencia abordará los principales riesgos presentes en el ámbito doméstico y ofrecerá recomendaciones para prevenir accidentes que, en muchos casos, pueden tener graves consecuencias, especialmente entre las personas mayores.

Durante la sesión se presentarán también datos y estadísticas sobre víctimas mortales en accidentes en Euskadi, así como información sobre las actividades cotidianas con mayor riesgo y las medidas preventivas más eficaces.

Entre otros aspectos, Javier Larrea analizará los peligros relacionados con cortes y contusiones, el uso de herramientas de corte, actividades de bricolaje y jardinería, intoxicaciones alimentarias, productos de limpieza, así como los riesgos derivados de la electricidad, las quemaduras, la intoxicación por monóxido de carbono, los atragantamientos o los incendios domésticos.

Asimismo, se prestará especial atención a las caídas, una de las principales causas de accidente en el hogar, y a recursos de apoyo como la teleasistencia BetiON. Javier Larrea es capitán de la Marina Mercante y ha sido jefe del Servicio de Bomberos de Bilbao, por oposición, además de presidente y secretario general de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos y subdirector de la Policía Municipal de Bilbao.

En la actualidad preside OPRA. Es también máster en Investigación de Ciencias Sociales y doctorando en la EHU-Euskal Herriko Unibertsitatea, donde investiga las causas sociales que producen los accidentes.