Sagardoaren Lurraldea recibe el premio Grolo de Ouro en la XIII Feira da Sidra de A Estrada (Pontevedra)

Sagardoaren Lurraldea recibe el premio Grolo de Ouro en la XIII Feira da Sidra de A Estrada - SAGARDOAREN LURRALDEA

SAN SEBASTIÁN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sagardoaren Lurraldea ha recibido el premio Grolo de Ouro en la XIII Feira da Sidra de A Estrada, en Pontevedra. La Asociación Maceira e Sidra entrega este reconocimiento que tiene como objetivo "poner en valor el trabajo realizado por la entidad para la difusión, promoción y puesta en valor del patrimonio y cultura de la sidra".

La gerente de Sagardoaren Lurraldea, Leire Alkorta, ha sido la encargada de recoger el pasado sábado este premio de manos de Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra.

Alkorta ha afirmado que es "un gran honor recibir este reconocimiento, que recibimos con emoción y también con responsabilidad". Además, ha destacado que "desde Sagardoaren Lurraldea trabajamos cada día para conservar y difundir la cultura de la sidra, entendiéndola como un patrimonio vivo que forma parte de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra forma de vida".

Entre las principales líneas de actuación de Sagardoaren Lurraldea destaca la gestión del museo Sagardoetxea, ubicado en Astigarraga, donde, a través de su manzanal y su espacio museístico y de degustación, se ofrece a las personas visitantes una inmersión completa en la historia y la actualidad de la cultura de la sidra. Además, el museo cuenta con un centro de documentación especializado en sidra y manzana, y que cuenta con cerca de 80.000 fondos.