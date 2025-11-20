Saiz dice que "duele ver comportamientos para nada imaginables" en el 'caso Cerdán' y es "momento de actuar la Justicia"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (c), participa en la mesa redonda 'La vulneración de los derechos humanos en redes', a 20 de noviembre de 2025, en Bilbao. - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este jueves, en relación al caso de presunta corrupción que afecta al que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que le "duele ver comportamientos que para nada eran imaginables" y que se circunscriben a "actuaciones muy concretas de personas muy concretas". La ministra socialista ha defendido la "tolerancia cero contra la corrupción, venga de quien venga", y ha subrayado que "es el momento de que la Justicia actúe con total contundencia".

En declaraciones a los medios en Bilbao, tras participar en una mesa redonda sobre 'La vulneración de los derechos humanos en redes', la ministra ha subrayado, preguntada por este caso, que, "en todo lo que tiene que ver con cualquier atisbo de corrupción, es fundamental, como hizo el Partido Socialista, responder de manera rotunda, rápida, con una colaboración total con la justicia, y ahora es el momento de la justicia".

Saiz ha dicho ser "muy consciente" de que la corrupción "hace daño al conjunto de la sociedad". "Daña la confianza por la que trabajamos todos los días quienes creemos en que la política útil, el servicio público es el único fin para estar aquí todos los días trabajando para mejorar la vida de la ciudadanía", ha lamentado.

Según ha asegurado, le "duele profundamente porque este tipo de actuaciones lo que hacen es distraer la atención de algo tan necesario como seguir mejorando la vida de la ciudadanía" con medidas como el incremento de pensiones conforme al IPC, el despliegue del ingreso mínimo vital o la lucha contra el racismo y la xenofobia.

"Desde luego duele ver comportamientos que para nada eran imaginables, y lo importante ahora es que es el momento de actuar de la Justicia", ha insistido la política navarra, remarcando la importancia de "la reacción rápida, contundente, mucho antes de las últimas informaciones conocidas en las últimas horas" y de las que se ha ido "enterando, igual que el resto de la ciudadanía, conforme se van publicando las noticias".

CON TOTAL CONTUNDENCIA

Elma Saiz ha reivindicado la "tolerancia cero contra la corrupción, venga de quien venga", que ha sido "el compromiso siempre del Partido Socialista, colaborando con la Justicia, poniendo encima de la mesa un plan estatal porque la corrupción nos hace daño al conjunto de la sociedad, resquebraja la confianza que tiene la ciudadanía en los servidores públicos".

Asimismo, cuestionada si en el Partido Socialista de Navarra no conocían las informaciones que se han ido desvelando, ha señalado que "nada". "Era inimaginable y nada. Esto se circunscribe a actuaciones muy concretas, de personas muy concretas y es el momento de que la Justicia actúe con total contundencia", ha reiterado.