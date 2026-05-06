La sala BBK de Bilbao acoge el día 9 el I ELAgunak Rock Festival, cita solidaria a favor de personas con ELA

Imagen de la banda Lucky Tongue. - SALA BBK

BILBAO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La sala BBK de Bilbao acoge el sábado 9 de mayo el primer ELAgunak Rock Festival una cita musical solidaria a favor de las personas con ELA que, en esta primera edición, encabezará la banda hawaiana Lucky Tongue y que contará en su cartel con otros cinco grupos vizcaínos, Mi hermana Corina, Orband Secret, Caballo Regalado, No Quiero y Galipop.

Las entradas tendrán un coste de 20 euros y el certamen destinará el 100% de la recaudación, incluida la del 'merchandising' y la de la barra a la asociación ADELA Bizkaia, para "mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la ELA", según ha informado la sala BBK en un comunicado.

Este festival solidario está organizada por ADELA Bizkaia, la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica y todo lo recaudado se donará a esta entidad, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas "por una durísima enfermedad sin cura conocida, que necesita más investigación, más apoyo y mayor visibilidad", en palabras del presidente de la asociación, Juanjo Díez.

Díez ha asegurado también que su entidad presta servicios "fundamentales", que van desde fisioterapia hasta apoyo psicológico, pasando por enfermería o recursos técnicos.

Ha destacado también que "todo eso supone un importante esfuerzo económico" que se sostiene con aportaciones de entidades, fundaciones, empresas y con este tipo de eventos, "en los que colabora desinteresadamente mucha gente".

En el cartel de ELAgunak Rock Festival, que arrancará a las 16.30 horas y se alargará hasta las 23.00 horas, destaca la presencia de los hawaianos Lucky Tongue. Llegados desde Kona, el gran centro comercial y turístico de Hawai, "desplegarán su rock fresco y cargado de actitud, que mezcla guitarras vibrantes y el espíritu libre del Pacífico".

Al trío norteamericano se le unirá, en esta ocasión, el gernikarra Aiert Erkoreka, teclista habitual en las giras de Extremoduro y también conocido como parte de la banda Inconscientes.

CINCO GRUPOS VIZCAÍNOS

Los otros cinco grupos que pasarán por el escenario de la Sala BBK serán vizcaínos, los bilbaínos Mi hermana Corina, los getxotarras Caballo regalado, el sexteto No quiero, Orband Secret -con sus reinterpretaciones de clásicos jazz y bossa nova- y Galipop, un septeto mixto con un variado repertorio de versiones de clásicos del rock.

Entre los conciertos, DJ Iker será el encargado de que la música no se detenga a lo largo de las más de seis horas que durará ELAgunak Rock Festival. Todos los artistas actuarán de forma altruista.

Las entradas, con un precio final de 20 euros, están disponibles tanto en la web como en la taquilla de la Sala BBK y las personas que no puedan asistir podrán colaborar con sus donaciones mediante la denominada Fila 0 (Kutxabank: ES36 2095 0016 1091 1213 8791 / Bizum: 03338).

En este sentido, Díez ha recordado que "el primer objetivo es recaudar fondos", aunque ha subrayado que también quieren "contribuir a visibilizar esta enfermedad y a que la sociedad sea consciente de que, a pesar de que son pocos los enfermos, la ayuda que necesitan "es muy costosa, ya que la ELA afecta tremendamente a nuestra calidad de vida".

En Bizkaia existen en torno a un centenar de personas con ELA, cuya esperanza de vida tras el diagnostico está entre los 3 y los 5 años. Cada año se detectan una treintena de nuevos casos, una cifra similar a la de fallecimientos, lo que refleja "la dureza de esta patología".

Por ello, un último objetivo de ELAgunak Rock Festival es, según ha dicho, darles "calor, apoyo y acompañamiento"; saber que no están solos y que "mucha gente está dispuesta a arrimar el hombro".

CONTINUIDAD ANUAL

Este nuevo festival solidario nace con vocación de continuidad anual y tras un curioso precedente el año pasado, cuando Díez -miembro del popular grupo bilbaíno Bilbotxeros Band- aún no era presidente de ADELA Bizkaia, según han indicado.

Como forma de agradecer a la asociación todo "lo que le estaba ayudando tras su diagnóstico", Díez quiso que el concierto de celebración del décimo aniversario de su banda sirviera para recaudar fondos.

La cita agotó entradas y en ella se acuñó el término 'ELAgunak', ya que a Bilbotxeros Band se unieron desinteresadamente sobre el escenario artistas como Gari, El Consorcio o El Mentón de Fogarty.

En este 2026, y ya con Díez como presidente, ADELA Bizkaia da un paso más y reconvierte aquel evento en "todo un festival" que, si mantiene "la fuerza y la salud", puntualiza Díez, seguirán celebrando "cada año". ELAgunak Rock Festival cuenta con el apoyo de la Fundación Bancaria BBK, la Fundación Arteche, CIE Automotive, AOSA-Asfaltados Olarra, Amurrio Ferrocarril y Equipos, y Eldu-Amesa Industrial.