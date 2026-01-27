Sala BBK ofrece en 2026 más de 40 conciertos, dos producciones teatrales propias y casi 40 proyecciones cinematográficas

El responsable de Cultura de BBK, Koldo Bilbao, acompañado de artistas vascos que formarán parte de la programación de la Sala BBK en los próximos meses - SALA BBK

BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La programación de la Sala BBK para 2026 incluye más de 40 conciertos, una decena de propuestas de artes escénicas, dos producciones teatrales propias, cerca de 40 proyecciones cinematográficas y diversas actividades culturales, sociales y educativas.

El responsable de Cultura de BBK, Koldo Bilbao, acompañado de artistas vascos que formarán parte de la programación en los próximos meses, como David Caíña, Kepa Alesso, Erromintxelak, María Goiricelaya y Ane Pikaza, han presentado este martes la oferta cultural de la Sala BBK para este año, articulada bajo el lema "Cultura para todas las personas".

Además, la presentación ha contado con una actuación acústica en directo del grupo Urtz, que el 7 de febrero presentarán en la sala su nuevo espectáculo en este formato, para el que ya se han agotado todas las entradas.

Durante el acto, Koldo Bilbao ha subrayado el papel del espacio multiusos como "motor cultural del territorio". "Después de 15 años, la Sala BBK no solo es un espacio de exhibición, sino un proyecto vivo que apoya la creación fomenta el pensamiento crítico y garantiza que la cultura sea un derecho accesible para todas las personas", ha destacado.

En este sentido, ha señalado que la programación de 2026 "refuerza nuestro compromiso con el talento local, la diversidad de disciplinas y una oferta estable, asequible e inclusiva".

Inaugurada en la primavera de 2010, la Sala BBK abrió sus puertas el pasado año 207 días, lo que supone que contó con actividad más del 57% de los días del año, con una media de cuatro jornadas semanales.

De los eventos celebrados, el 64% fueron de entrada libre, una "apuesta sostenida por la accesibilidad" que, unida a unos precios de entradas moderados en los eventos de pago, se tradujo en 56.636 personas espectadoras en total, un 12% más que en 2024, ha indicado Bilbao, para destacar "la notable ocupación media a lo largo de 2025, que ha ascendido al 64% del aforo".

A lo largo de 2026, Sala BBK acogerá una oferta muy variada con una "extensa agenda, con eventos una media de cinco días por cada semana del año", ha avanzado Bilbao, para precisar que la programación de 2026 ya ha arrancado en enero, con dos "iniciativas dirigidas a públicos diversos".

Así, del 2 al 5 de enero se celebró la actividad familiar gratuita BBK Truke Market, un espacio para el intercambio de juguetes de segunda mano para el que las familias de Bizkaia aportaron más de 1.500 juguetes, y este pasado fin de semana, se ha celebrado el II Concurso Internacional de Danza Developpe Dantza, en el que más de 300 jóvenes bailarines de entre 10 y 19 años se han medido frente a un jurado internacional.

MÚSICA

En cuando a la música, se han programado más de 40 conciertos y ciclos consolidados. Entre las próximas citas destaca una jornada completa dedicada al swing el 1 de febrero, que incluirá por la mañana una gran clase abierta y gratuita de la mano de la escuela Little Harlem y, por la tarde, un concierto de Erromintxelak, la banda que combina poesía en euskera con música swing. Seguirán Urtz 7 de febrero, Natalia Lacunza (21 de febrero) y Suu y Aimar (10 de abril).

En cuanto a ciclos musicales propios de Sala BBK, se han confirmado una nueva edición de Noites de Fado, con cuatro conciertos protagonizados íntegramente por mujeres: Fábia Rebordão (13 de marzo), Marta Pereira (28 de marzo), Carla Pires (25 de abril) y Laureana (29 de abril), y también el BBK On Stage, dedicado al pop actual, con Marlon (11 de abril), Kitty, Daisy & Lewis (30 de abril), Tu Otra Bonita (22 de mayo) y Salistre (23 de mayo).

También, ya en otoño, volverán dos citas habituales: Sirimiri, que este año se enmarca además en el 20º aniversario de BBK Live con cuatro fechas, y Music Legends.

ARTES ESCÉNICAS

La programación de artes escénicas contará con una decena de espectáculos diferentes, que sumarán alrededor de 30 funciones, incluidos tres estrenos en Euskadi y dos estrenos absolutos (al tratarse de producciones propias de la Sala BBK).

En 2026, las entradas de teatro tendrán siempre un precio único de 18 euros y próximamente se lanzará un abono especial "para ofrecer condiciones ventajosas a los amantes de las artes escénicas que acudan a varias funciones", ha anunciado Bilbao.

El año teatral arrancará el 13 de febrero con "Adolescencia infinita", la nueva propuesta de la compañía valenciana Pont Flotant. Continuará el 27 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional del Teatro, con una función de "Lo peor que le puede pasar a un niño", la nueva creación de Ékoma Teatro y el vizcaíno Javier Liñera, coincidiendo con la cual se leerá el manifiesto oficial de la jornada.

Del 16 al 19 de abril regresará a la cartelera "R&J", producción propia de 2025 realizada junto a la compañía La Dramática Errante; el 2 de mayo se presentará "Hemodrama", de Camila Parra, estreno en Euskadi, y el 30 de mayo "It don't worry me", otro estreno que, además, transformará la disposición habitual del patio de butacas al tratarse de "un rompedor juego escénico", han avanzado desde Sala BBK.

En otoño llegarán "Renata" (25 de septiembre), pieza en euskera de Kamikaz Kolektiboa; "Protocolo" (9 de octubre), de La Belloch Teatro -estreno en Euskadi-; y "Leonora" (6 de noviembre). Esta última se ha programado en el marco de las I Jornadas de Dramaturgia del País Vasco, una nueva cita que nace con vocación de continuidad impulsada por la propia Sala BBK junto a Dantzerti y la Diputación de Bizkaia.

Además de la mencionada obra, su dramaturgo y director, Alberto Conejero impartirá un taller de dramaturgia. De hecho, la formación en artes escénicas será otro de los ejes del año, puesto que además de las mencionadas jornadas, los días 17 y 18 de abril la directora Natalia Menéndez impartirá un taller de dirección.

Del 5 al 8 de mayo, Sala BBK acogerá también actividades dentro del Festival Internacional de Escuelas de Arte Dramático, que se celebra este año en Bizkaia.

La Sala BBK reforzará su apuesta por la creación propia con dos nuevos montajes. En Aste Nagusia se estrenará "Gaupasa", escrita y dirigida por David Caíña y protagonizada, entre otros, por Kepa Alesso, y en Navidad está previsto el estreno de "All Iron", escrita por María Goiricelaya y codirigida por ella misma y Ane Pikaza.

CINE: CICLOS, FESTIVALES Y ESTRENOS EXCLUSIVOS

El cine también volverá a tener una presencia destacada, con cerca de 40 proyecciones a lo largo del año. Lo primero será el ciclo Cine en familia, con la novedad este año de que la sesión inaugural contará con música en directo. El 8 de febrero se podrá ver el clásico de Chaplin "El chico", acompañada del piano en directo de Josetxo Fernández de Ortega, y le seguirán "Merlín el encantador" (22 de febrero), "Cortocircuito" (8 de marzo) y "Hook" (22 de marzo).

Además, Sala BBK acogerá en febrero Zinecittà (sobre cine italiano), en abril el Silver Film Festival, dedicado a cine y tercera edad y, ya en mayo, las proyecciones para escolares del festival municipal Fant Bilbao.

Además, en otoño llegarán Zinemakumeak Gara y Thinking Football (festival de cine y fútbol promovido en 2013 por la propia sala junto a la Fundación Athletic Club).

A todo ello se sumarán los estrenos absolutos en pantalla grande de sendos documentales de dos de los principales grupos de música vascos de la actualidad, Gatibu y ETS.

La programación se completa con un amplio abanico de actividades culturales, sociales y educativas, como el ciclo de conferencias "Ilusión y persuasión. El arte del Barroco", en colaboración con el Museo del Prado; el evento "Armonías georgianas en Euskadi", que acercara este próximo viernes la cultura ancestral de Georgia al público vasco; o las jornadas sociales Mundo Zero.