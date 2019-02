La sala Kubo-kutxa de San Sebastián repasa en 61 obras los 50 años de trayectoria de la artista valenciana Carmen Calvo

Publicado 07/02/2019 13:38:14 CET

La artista destaca la importancia del "proyecto" en sus creaciones, que luego trasfiere a "un abanico extenso de materiales"

SAN SEBASTIÁN, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sala Kubo-kutxa de San Sebastián repasa en la exposición 'Matar al sueño', abierta desde este viernes y hasta el 5 de mayo, los 50 años de trayectoria de la artista valenciana Carmen Calvo, a través de 61 obras, fechadas entre 1969 y 2019, y donde destaca la importancia "del proyecto y la idea" en sus obras, que materializa en pinturas, fotografías intervenidas, collages o instalaciones artísticas con un uso simbólico de objetos cotidianos.

En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, la Premio Nacional de las Artes Plásticas en 2013, que se refiere a sí misma como "pintora", acompañada del comisario de esta muestra, Alfonso de la Torre, ha agradecido esta "oportunidad" de mostrar su trabajo que "no es tan fácil de ver".

En este sentido, Calvo (Valencia, 1950) ha opinado que "el objeto", en torno al que se articulan sus creaciones, con obras como 'Pizarras', que representó a España en la 47 Bienal de Venecia y que consta de un collage de estos elementos con objetos superpuestos en los mismos, "nunca ha sido bien visto", pero el objeto "no está puesto al azar" y tampoco se trata de un mero "cachivache", sino que "siempre tiene su signo y definición", así como un "hilo conductor".

La artista ha reflexionado sobre el hecho de que el mundo de la cultura "sigue siendo un apartado de un grupo de personas". En cuanto a sus creaciones, ha señalado que recurre a un "abanico extenso de materiales" para hablar de su formación "clásica", porque "uno tiene que representar y decir lo que le nace".

Asimismo, ha apuntado que recurre a la manipulación e intervención de la fotografía reflejando el mundo del cine, al ser parte de una generación en la que éste "era tan importante", porque suponía "apertura".

Preguntada por los periodistas sobre su forma de crear, Calvo ha señalado que todo comienza en "el proyecto, la idea", y que luego "se traduce" en pintura, collage, fotografía, etc.

GUIÓN

En este sentido, ha explicado que hay "un guión", para el cual se requiere "ver pintura, leer, escuchar" y ha incidido en que los objetos que aparecen en sus obras, aunque parezcan "frágiles, casi ingenuos", están hechos de "una manera tradicional", tal y como se hace una escultura, en la que hay un boceto, un molde y un relleno. "No es el objeto el que me invade, yo lo invado", ha apuntado. Finalmente, ha afirmado que su obra puede gustar o no, pero "lo importante es que no deje indiferente".

Por su parte, el comisario De la Torre se ha referido a Calvo como una "artista total" de la cual ha destacado su "rigor y seriedad". Además, ha señalado que esta exposición ofrece "una auténtica lección de pintura" y supone "una invitación a entrar en el sueño", uno de los elementos introducidos por el surrealismo en el arte.

La exposición se organiza estableciendo un juego de afinidades en los espacios de la sala en los que pueden verse, entre otras, obras como las dos piezas presentadas a la 47 Bienal de Venecia en representación de España, las ya citadas 'Pizarras', propiedad del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y la pieza 'Una conversación', un gran cubo repleto de cientos de objetos.

CATÁLOGO Y ACTIVIDADES

La muestra se completa con un catálogo en forma de diccionario elaborado por De la Torre y Calvo y tres vídeos que pueden visionarse en la sala audiovisual, de acceso libre desde la sala durante el horario de apertura de la exposición, de martes a domingo de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Por otro lado, como es habitual en la sala Kubo-kutxa, habrá actividades destinadas a distintos públicos paralelas a la muestra, como el taller familiar semanal '¡Las apariencias engañan!' de intervención de fotográfias los sábados a las 12.00 horas; visitas guiadas, también los sábados (a las 18.30 en euskara y a las 19.30 horas en castellano) y audioguías.