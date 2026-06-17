Sala Ondare presenta 'Miradas do Camiño', una exposición sobre el Camino de Santiago de Manuel Quintana Martelo

Presentación de la exposición Miradas do Camiño sobre el Camino de Santiago de Manuel Quintana Martelo. - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala Ondare de la Diputación Foral de Bizkaia acogerá hasta el próximo 19 de septiembre la exposición 'Miradas do Camiño', una propuesta artística del creador gallego Manuel Quintana Martelo que reúne 70 obras que recorren el Camino Francés desde Saint-Jean-Pied-de-Port a Santiago de Compostela.

La directora general de Cultura de la Diputación vizcaína, Begoña de Ibarra, junto al director general de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, y el propio artista han sido los encargados de presentar este miércoles la muestra, producida por la Xunta de Galicia con motivo de la celebración del Año Santo Jubilar 2027 y que llega a Bilbao tras su paso por el Musée Prison des évêques (Prisión de los obispos), en Saint-Jean-Pied-de-Port, para continuar su itinerancia en la Fundación Círculo de Burgos.

La exposición reúne 70 imágenes creadas por Manuel Quintana Martelo que ilustran el libro de autor sobre el Camino de Santiago, un recorrido visual por el Camino Francés desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago de Compostela.

Según han destacado en la presentación, concebida como "un diálogo abierto entre experiencia y creación", 'Miradas do Camiño' ofrece "una mirada íntima y reflexiva sobre la ruta jacobea, fruto de las vivencias acumuladas por Quintana Martelo a lo largo de sus peregrinaciones".

Las obras presentadas son el resultado de las trece veces que el artista ha transitado el Camino desde 2010 hasta la actualidad. En ellas recoge impresiones, anotaciones y emociones surgidas durante sus recorridos, deteniéndose tanto en momentos cotidianos como en instantes especialmente significativos del trayecto. A través de estas piezas, han explicado en la presentación, el espectador "se adentra en un relato personal que va más allá de la mera representación del paisaje".

Quintana Martelo pone el acento en el proceso creativo, "dejando visible la evolución de cada obra desde el boceto inicial, con apenas unas manchas estraídas de la imagen real o de una fotografía hasta su desarrollo final", han destacado, para añadir que en cada pieza quedan reflejados el lugar, el día y la hora en que fue concebida, así como el tiempo dedicado a su ejecución.

El artista evita centrarse en los grandes monumentos emblemáticos del Camino y opta por una mirada "más introspectiva, deteniéndose en espacios donde la simbólica flecha amarilla -seña de identidad de la ruta- marca el rumbo del peregrino". De este modo, han resaltado, la exposición construye "una narrativa centrada en la experiencia humana y espiritual del viaje, invitando al público a redescubrir el Camino de Santiago desde una perspectiva singular y contemporánea".

ARTISTA

Manuel Quintana Martelo (Roxos, Santiago de Compostela, 1946), licenciado en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sant Jordi en Barcelona, inició su trayectoria artística en los años setenta.

Participante en el movimiento Atlántica en la década de los ochenta, en los noventa se instaló en Nueva York, donde expuso su obra, así como en Caracas, Miami, y Oporto. Profesor en el instituto Xelmírez de Santiago de Compostela, donde también fue director, abandonó la actividad docente para centrarse con mayor intensidad en su producción artística.

Estuvo al frente de la Asociación de Artistas Visuales de Galicia, haciéndose cargo posteriormente de la Real Academia Gallega de Bellas Artes. Su obra ha sido protagonista de una retrospectiva en el Auditorio de Galicia (2007), de una monográfica en la Diputación de A Coruña (2010), y de una exposición individual en el Kiosko Alfonso de A Coruña (2011). En 2012 recibió el Premio da Cultura Galega en Artes Plásticas.

Desde 2010 realiza obras escultóricas, trasladando las formas del lienzo a la tercera dimensión. Su propia figura, mesa y útiles de trabajo se incorporan al soporte como parte de la obra.

ACTIVIDADES

La Sala Ondare organiza visitas y talleres pensados para acercar al público a los conceptos principales de las exposiciones que acoge. En este contexto, el próximo 20 de junio, a las 16.30 horas, se celebrará un taller en familia dirigido a niñas y niños de entre 4 y 11 años.

Bajo el título 'Cuadernos de viaje', la actividad invita a las familias a crear su propio cuaderno en el que, a través de dibujos, podrán recoger y recordar aquellos momentos, lugares o detalles que más les llamen la atención a lo largo del verano. Se trata de una propuesta creativa y participativa que fomenta la observación y la expresión artística compartida.