Sala Rekalde acoge la exposición de María Muriedas "Gaua sartzekotan (Si cae la noche)"

La bilbaína Sala Rekalde acoge la exposición 'Gaua sartzekotan (Si cae la noche)' de la artista María Muriedas, dentro del ciclo barriek, que reúne a creadores y creadoras beneficiarios de las becas de artes plásticas y visuales de la Diputación Foral de Bizkaia.

La muestra se articula en torno al proyecto Sueño 1, donde "lo onírico se convierte en partitura abierta que acoge cuerpos, lugares y destellos que emergen y se desvanecen", según ha explicado la institución foral.

Se trata, segun ha destacado, de "imágenes en movimiento interrumpidas y fragmentadas que invitan a la contemplación, transitando del día a la noche y explorando aquello que persiste más allá de lo visible".

La exposición se presenta en soportes audiovisuales, con proyecciones a pared e imágenes en diapositivas también proyectadas sobre pared, generando un espacio inmersivo donde la imagen se convierte en experiencia sensorial.

María Muriedas Díez (Mungia, 1994), profesora en el Departamento de Escultura y Arte y Tecnología de la Universidad del País Vasco (EHU), centra su trabajo en la fotografía y la imagen en movimiento. Su trayectoria incluye residencias en el Centro de Estudios Vascos de Reno (EE.UU., 2017) y en Youkobo Art Space (Tokio, 2018), además de reconocimientos como Ertibil Bizkaia y Salón Getxoarte (2018). Ha expuesto en espacios como Kulturate (Arrasate), Museo de Reproducciones de Bilbao o Studio D (Londres).

La exposición cuenta con un texto crítico de la artista Ana Arsuaga, quien destaca la capacidad de Muriedas para "transformar la realidad a través de imágenes cargadas de silencio, luz y oscuridad, y para revelar lo bello y lo temido en cada gesto".

En torno a la muestra se celebrarán distintas actividades paralelas como ECOS, este viernes, 19 de diciembre, a las 18:00 horas. Esta propuesta, coordinada por Inés García, se concibe como un campo de resonancia que amplifica lo que ocurre en sala Rekalde mediante vibraciones transitorias.

En esta sesión, la artista Ana Arsuaga dialogará con las obras de Muriedas en una experiencia de reverberación artística. La entrada es libre hasta completar aforo.