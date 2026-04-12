La Sala Rekalde de Bilbao acoge una muestra de Mar de Dios que explora la afectividad a través del barro

Exposición en la Sala Rekalde de la autora de Barakaldo Mar de Dios, que explora la afectividad a través del barro. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala Rekalde de Bilbao acogerá desde el próximo martes, 14 de abril, hasta el 21 de junio una nueva exposición de Mar de Dios dentro del programa 'barriek', una iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia que cada año presenta el trabajo reciente de artistas beneficiarios de las becas de artes plásticas y visuales de la institución. En esta ocasión, la muestra corresponde a Mar de Dios y explora la afectividad a través del barro.

Según ha informado la Diputación, la exposición reúne piezas creadas entre 2021 y 2026, seleccionadas por la artista por su capacidad para responder al término afectividad, eje que ha guiado su práctica durante este periodo. Para Mar de Dios, ha explicado, "el afecto constituye tanto un método de trabajo como una forma de aproximarse al arte: un modo de dejarse interpelar por lo sensible, priorizando el cuerpo y suspendiendo lo racional antes de que intervenga con juicios o etiquetas".

En sus obras, la artista, nacida en Barakaldo en 1992, observa "cómo los cuerpos cerámicos se relacionan entre sí: cómo se apoyan, negocian equilibrios, ceden peso o generan tensiones", gestos, "comparables al de una mano que se posa sobre otra", que activan "un lenguaje propio de la afectividad, donde las formas se influyen mutuamente y encuentran sentido en su contacto".

Dentro de este planteamiento, Mar de Dios incorpora a la muestra la obra 'Luces' (2000), del escultor Ángel Garraza, quien fue su profesor en la Facultad de Bellas Artes. La pieza, compuesta por "dos elementos en diálogo", se integra en la exposición como "un gesto de reconocimiento y continuidad afectiva" y su presencia permite "extender esta lógica relacional al conjunto de la sala, configurando un entramado de vínculos sensibles entre las obras", han relatado desde la Diputación.

La exposición establece además "un diálogo con la serie más reciente de la artista", actualmente presente en la muestra colectiva Artes de la Tierra del Museo Guggenheim Bilbao, comisariada por Manuel Cirauqui.

En palabras de Mar de Dios, "la coincidencia temporal y la proximidad física entre ambos espacios -apenas 450 metros- permiten trazar una línea invisible entre los primeros trabajos y los más recientes, revelando una evolución que, aunque silenciosa e imperceptible en su proceso, se muestra ahora como una continuidad coherente y sostenida en el tiempo".

Para la artista, este doble emplazamiento supone una oportunidad para "detenerse y observar" lo acontecido en los últimos cinco años, "un recorrido marcado por la persistencia de un interés que no se agota y por un afecto que atraviesa todo el proceso creativo", han explicado desde la Diputación.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Durante la exposición, la Sala Rekalde ofrecerá, asimismo, un programa de actividades educativas, didácticas y talleres con carácter gratuito, aunque algunas requerirán inscripción previa, hasta completar aforo.

Así, se organizarán talleres para grupos, profesorado, escolares, familias y personas mayores y visitas comentadas a la muestra, que permitirán profundizar en el universo creativo y las claves de la obra del artista.