Sale en libertad tras robar dos bicicletas en Vitoria y vuelve a ser detenido por atacar a ertzainas con un cinturón

BILBAO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 26 años de edad, fue detenido este pasado miércoles en Vitoria-Gasteiz tras ser sorprendido robando bicicletas y, tras ser puesto en libertad al finalizar las diligencias policiales por este delito, fue nuevamente arrestado por intentar golpear con su cinturón a unos ertzainas, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Minutos antes de la cinco de la madrugada de este pasado miércoles, un ertzaina de paisano adscrito a la Sección de Miñones observó en un aparcabicis de la Plaza de la Provincia cómo un joven había forzado el candado de una bicicleta y estaba intentado romper el de una segunda.

El sospechoso intentó huir del agente y, tras una breve persecución, fue alcanzado y retenido hasta que una patrulla de la Ertzaintza se encargó de su traslado a dependencias policiales en calidad de detenido por robo con fuerza.

En la comisaría de Vitoria-Gasteiz, el arrestado mantuvo una actitud agresiva y, tras finalizarse las diligencias policiales, se procedió a su puesta en libertad.

A continuación, ya en el exterior de la comisaría, escupió a varios agentes y arremetió contra ellos con su cinturón, lo que motivó que fuera detenido nuevamente, en esta ocasión, por atentado contra agentes de la autoridad. El arrestado, de 26 años y con amplios antecedentes policiales, deberá comparecer en próximas fechas ante la autoridad judicial.