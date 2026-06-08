La salida a la GI-11 desde GI-20, sentido Behobia, se cierra el martes noche para renovar la red de comunicaciones

SAN SEBASTIÁN 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La salida a la GI-11 desde la GI-20, sentido Behobia, se cerrará este martes por la noche entre los puntos kilométricos 14,400 y 13,800 y entre los puntos kilométricos 12,800 y 11,900 para llevar a cabo trabajos de renovación de la red de comunicaciones.

En un comunicado, la Diputación foral de Gipuzkoa ha informado de que el cierre del carril derecho entre los puntos kilométricos 14,400 y 13,800 afectará al ramal de salida a la GI-11, esto es, la salida que se utiliza para conectar la GI-20 con la N-I, que se cerrará entre las 21.00 y las 05.00 horas.

Mientras dure este cierre, los vehículos ligeros que deseen ir de la AP-8 y GI-20 a N-I y Lasarte-Oria, podrán hacerlo utilizando la salida 10 de la GI-20 (Añorga). Los vehículos pesados, en cambio, deberán continuar por la AP-8 en el enlace de Aritzeta hasta la salida 19, para a través de la A-15 dirigirse a Andoain, donde podrán coger la N-1 hacia Lasarte-Oria.