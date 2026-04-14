Salud destina más de 20 millones en 2026 a ayudas para impulsar la salud, prevención e innovación sanitaria en Euskadi

VITORIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco va a destinar en 2026 más de 20 millones de euros a subvenciones en el marco del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2028 (PES), con el objetivo de reforzar la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la atención a las adicciones, el impulso a la investigación e innovación sanitarias, el desarrollo profesional y la prestación farmacéutica, con una mirada especialmente centrada en las personas y los entornos locales.

Según ha informado la portavoz del Ejecutivo Vasco, María Ubarretxena, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes, en las líneas de ayuda previstas para ese ejercicio, una parte significativa se destina a programas gestionados en colaboración con los municipios y el ámbito local, "reforzando la acción comunitaria, la prevención y la promoción de estilos de vida saludables, así como al ámbito de la investigación e innovación".

Entre las principales líneas de subvención para este año destacan las destinadas al impulso de la acción comunitaria y la promoción de la salud en el ámbito local, dirigidas a ayuntamientos y entidades locales, con el objetivo de mejorar el bienestar comunitario, reforzar la cohesión social y reducir desigualdades en salud.

También se incluyen ayudas a entidades locales para el desarrollo de programas comunitarios de abordaje y prevención de las adicciones, alineados con el Plan de Salud de Euskadi y el Plan sobre Adicciones de Euskadi, favoreciendo entornos saludables y actuaciones preventivas desde la proximidad.

Asimismo, se destinan subvenciones en el campo del VIH, las infecciones de transmisión sexual y la hepatitis C, dirigidas a entidades sociales con especial incidencia en colectivos vulnerables.

Otras ayudas son las reservadas para asociaciones de pacientes y entidades sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de personas enfermas y sus familias, así como a programas de promoción de la movilidad activa y la actividad física entre la población escolar, desarrollados en colaboración con asociaciones, cooperativas y administraciones locales.

Además, se contemplan ayudas destinadas a facilitar la adherencia a tratamientos médicos a personas en situación de vulnerabilidad económica, como medida de equidad y justicia social y también subvenciones para programas de prevención y reducción de daños en adicciones, tanto mediante convocatorias públicas como a través de ayudas nominativas a entidades de referencia.

Por otro lado, se destinarán ayudas para apoyar a la investigación, la innovación y la evaluación sanitaria, con financiación a proyectos de I+D+i, institutos de investigación sanitaria, programas de envejecimiento saludable y desarrollo tecnológico en salud.

El Departamento de Salud también destinará ayudas a la formación y desarrollo de profesionales sanitarios, incluyendo becas, rotaciones externas, fortalecimiento de la medicina familiar y comunitaria y programas de participación ciudadana en salud, además de subvenciones en materia de prestación farmacéutica, destinadas a garantizar una atención segura y de calidad a personas institucionalizadas en residencias.

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2024-2028

El Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2028 se enmarca en el Plan de Salud Euskadi 2030, que impulsa el enfoque de "salud en todas las políticas" y sitúa la equidad y la prevención como ejes fundamentales de la acción pública, además de alinearse con los principios y objetivos del Pacto Vasco de Salud.

En este sentido, el Gobierno Vasco ha señalado que la política de subvenciones del Departamento de Salud se concibe como "una herramienta clave para avanzar en los consensos alcanzados en el Pacto y para trasladarlos a actuaciones concretas sobre el territorio, especialmente en el ámbito local".

Durante el periodo 2024-2028, la actividad subvencional del Departamento de Salud se articula en torno a cinco grandes ejes estratégicos, que orientan tanto los objetivos como las líneas de ayuda.

El eje Promoción de la salud y prevención de las enfermedades apuesta por reforzar la corresponsabilidad de la ciudadanía en el cuidado de la salud, impulsando hábitos de vida saludables y actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Incluye ayudas para la acción comunitaria local, la prevención del VIH y otras infecciones, la mejora de la calidad de vida de personas con enfermedad y el fomento de la actividad física, con un papel esencial de los municipios como agentes de salud.

Por su parte, el eje Abordaje y prevención de las adicciones y reducción de riesgos y daños está orientado a prevenir conductas adictivas, reducir daños y mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de adicciones, este eje refuerza la colaboración con ayuntamientos, entidades locales y el tercer sector. Las subvenciones permiten desarrollar programas comunitarios, actuaciones preventivas, recursos de atención sociosanitaria y proyectos de investigación y formación en este ámbito.

En cuanto al eje Investigación, innovación y evaluación, el plan sitúa la investigación sanitaria como uno de los pilares para mejorar la calidad, sostenibilidad y capacidad de respuesta del sistema de salud. Se financian proyectos de I+D+i, institutos de investigación sanitaria, programas de envejecimiento saludable y la iniciativa Medtech, favoreciendo la transferencia del conocimiento y la incorporación de soluciones innovadoras al sistema sanitario vasco.

Reconociendo que las personas profesionales son "el principal activo del sistema sanitario", el eje Profesionales impulsa la formación continua, la movilidad formativa, la innovación y la participación. Incluye becas, ayudas para rotaciones externas, apoyo a la medicina familiar y comunitaria, programas de participación ciudadana en salud y subvenciones nominativas como el PAIME o la colaboración con la universidad.

Por último, el eje Prestación farmacéutica garantiza una prestación farmacéutica "segura, eficiente y de calidad" para personas institucionalizadas en residencias, mediante subvenciones nominativas a entidades que gestionan servicios farmacéuticos vinculados a hospitales, asegurando la correcta dispensación, el seguimiento farmacoterapéutico y la adherencia a los tratamientos.

Con este Plan Estratégico y el despliegue de las subvenciones contempladas para el 2026, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco refuerza su compromiso con una Euskadi "más saludable, equitativa y cohesionada, donde la acción local y comunitaria, la innovación y la colaboración institucional se consolidan como elementos clave para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía".