Salud somete a consulta pública previa el anteproyecto de ley de participación de las Personas Pacientes en Osakidetza

Archivo - El PAC de San Martín - OSAKIDETZA - Archivo

BILBAO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha puesto en marcha la consulta pública previa del anteproyecto de la Ley de Participación de las Personas Pacientes en el Sistema Vasco de Salud, una iniciativa "pionera" en el Estado que tiene como objetivo garantizar "la participación estructurada y con capacidad de influencia" de las personas pacientes y sus asociaciones en el diseño y la toma de decisiones de las políticas de salud.

Según ha informado el Departamento de Salud, esta consulta se realiza cumpliendo los plazos establecidos por la ley y antes de iniciar la tramitación oficial del proyecto normativo, en línea con lo anunciado por el consejero de Salud, Alberto Martínez, quien en junio de 2026 avanzó que en el plazo de un mes se elevaría al Consejo de Gobierno la propuesta para comenzar la tramitación de esta ley durante el presente año.

La futura ley de pacientes se configura como uno de los principales desarrollos del Pacto Vasco de Salud, el acuerdo alcanzado por treinta agentes en torno a la transformación del sistema sanitario vasco. Desde el inicio del Pacto, la participación de las personas pacientes ha sido "un elemento transversal a todas las líneas estratégicas, contando ya con la aportación de más de 165 asociaciones de pacientes en distintos niveles del sistema: en la consulta, en la organización de procesos y servicios, y en la planificación de las políticas de salud", ha destacado la Consejería.

El consejero de Salud ha insistido en diferentes ocasiones en que el futuro de la salud "no se construye sin los pacientes" y ha destacado que las asociaciones han sido "parte activa, exigentes e imprescindibles desde su incorporación al Pacto Vasco de Salud".

El anuncio de esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Gobierno Vasco de avanzar hacia un modelo de participación "más estable y estructurado". El pasado mes de junio, Alberto Martínez anunció en la jornada "Conoce el Pacto Vasco de Salud", celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao, la futura ley como "instrumento clave para asegurar una participación real y con capacidad de influencia en las políticas sanitarias".

En ese contexto, el sistema sanitario vasco ha avanzado en la apertura de espacios de participación que han permitido introducir mejoras concretas, como el diseño del transporte sanitario no urgente, experiencias en Atención Primaria o el desarrollo de rutas asistenciales con la perspectiva de las personas pacientes, ha recordado la Consejería.

En su opinión, las personas pacientes "tienen mucho que aportar para mejorar la sanidad" y "su experiencia puede ayudar a diseñar mejores servicios, identificar necesidades y orientar las decisiones que afectan al Sistema Vasco de Salud".

En Euskadi ya existen iniciativas de participación impulsadas por las instituciones sanitarias y por las asociaciones de pacientes. Sin embargo, el Departamento de Salud quiere avanzar hacia un modelo "más estable, coordinado y transparente que facilite una participación efectiva y con capacidad de influir en la mejora de la atención sanitaria".

ASOCIACIONES DE PACIENTES, PROTAGONISTAS

El Departamento de Salud desea contar con la opinión de las asociaciones de pacientes y de la ciudadanía antes de comenzar la elaboración definitiva de la ley. Se trata de conocer el punto de vista de la sociedad vasca sobre cuestiones clave como organizar la participación de las personas pacientes en el Sistema Vasco de Salud, el papel que deberían desempeñar, los espacios que facilitarían una participación útil y efectiva, las dificultades que existen actualmente para participar y las medidas que ayudarían a que esa participación fuera transparente, representativa y útil.

Las aportaciones podrán realizarse a través de Irekia, donde también puede consultarse toda la documentación del anteproyecto. Una vez finalizado el periodo de consulta pública, todas las propuestas serán analizadas y servirán de base para la elaboración del proyecto de ley.

Una vez concluido este periodo de consulta pública previa, el Departamento de Salud incorporará las aportaciones recibidas para la elaboración del texto definitivo del anteproyecto de ley, que posteriormente será sometido a los trámites de audiencia e información pública antes de su elevación al Consejo de Gobierno para su aprobación y tramitación parlamentaria.

Con esta iniciativa, Euskadi se convierte en la primera comunidad autónoma en poner en marcha la tramitación de una ley de pacientes, "consolidando su compromiso con un sistema sanitario más cercano, más humano y más eficaz, en el que la participación de las personas pacientes se garantiza como un derecho", ha destacado el Departamento de Salud.