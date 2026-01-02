Salud ultima la TIS digital para uso de familiares autorizados y otra preferente para personas con discapacidades

Cartel de la TIS digital - DEPARTAMENTO DE SALUD

BILBAO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Salud ultima la implantación de dos nuevas prestaciones digitales de la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS), dirigidas al uso de familiares autorizados por el titular, sobre todo al cuidado de personas mayores y otra preferente para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Su puesta en marcha está prevista a lo largo del primer trimestre de 2026.

En una nota, el Departamento ha explicado que la TIS preferente para los colectivos con discapacidad intelectual o del desarrollo es voluntaria y permitirá que se beneficien en accesibilidad y acompañamiento dentro del sistema público de salud.

En el caso de la primera de las dos nuevas ampliaciones de la tarjeta individual sanitaria en formato digital permitirá autorizar su uso a otro adulto diferente al titular, por ejemplo, en los casos de familiares a cargo de personas mayores.

De esta forma, la TIS digital amplía de nuevo sus prestaciones, después de que en 2024 el Departamento de Salud ya incorporase la opción de que las personas progenitoras y tutoras legales de Euskadi dispongan en sus teléfonos móviles de las tarjetas sanitarias digitales de menores de 18 años a su cargo y con autorización a su Carpeta de Salud. Esta TIS digital ha tenido una buena acogida, ya que, desde su puesta en marcha, la cifra de descargas roza las 35.000.

En el segundo caso, el Departamento de Salud junto con Osakidetza ultiman los procedimientos para la posibilidad de que pacientes pertenecientes a colectivos con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan solicitar, de manera voluntaria, que sean identificados dentro del sistema sanitario como pacientes pertenecientes a estos colectivos.

Esta identificación del paciente en la TIS irá asociado a ventajas relacionadas con la accesibilidad y acompañamiento al sistema sanitario público, por ejemplo, en reducir tiempos en las salas de espera, adaptar el tiempo de consultas a las necesidades de estos pacientes o permitir un acompañamiento permanente por parte de sus cuidadores.

Las dos nuevas prestaciones están técnicamente dispuestas y en fase final de comprobación del correcto funcionamiento de los sistemas de información.

Una vez implementadas, en el caso de la TIS para colectivos con discapacidad intelectual o del desarrollo, se enviará al domicilio de la persona beneficiaria, acompañada de una carta en la que se explicarán los beneficios a los que tendrá derecho la persona portadora de dicha tarjeta.

DESCARGAS

La TIS digital es un servicio dirigido a la ciudadanía para avanzar hacia la modernización y adaptación a las nuevas tecnologías, está operativa en todas las farmacias de Euskadi y centros de salud de Euskadi y, hasta la fecha, cuenta con 364.536 descargas.

Así, quien dispone de la "TIS digital" puede interactuar con el sistema sanitario, tanto en Osakidetza como en las farmacias para la dispensación de su medicación enseñando su teléfono móvil.

En cualquier caso, este formato digital no sustituye la tarjeta habitual, sino que supone un servicio añadido para mejorar la interacción de la ciudadanía con el sistema sanitario.

La ampliación de las prestaciones de la TIS digital se enmarca en la apuesta del Departamento de Salud y Osakidetza hacia un modelo más digital, conectado y centrado en las personas, que en el periodo 2024-2026 acomete una inversión en torno a los 100 millones de euros para la transformación y salud digital que permita afrontar los retos actuales y futuros, mediante recursos propios o fondos procedentes de Europa.