Samaniego (Álava) acoge el domingo la obra de teatro 'Ellas bailan solas' y la música de Radio Vinilo

La obra de teatro 'Ellas bailan solas' - FUNDACIÓN VITAL

VITORIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad alavesa de Samaniego tendrá este fin de semana el protagonismo del programa 'Vital por Álava' para albergar el domingo por la tarde la obra de teatro 'Ellas bailan solas' y la música de Radio Vinilo.

En una nota, Fundación Vital ha informado de que, a las 18.00 horas, podrá verse el espectáculo de la compañía Pikor, "un homenaje a los viejos y viejas felices, que siguen teniendo sueños, dispuestos siempre a conquistar el mundo, bebiendo la vida a tragos largos".

Dos horas después, a las 20.00 horas, Radio Vinilo despedirá el fin de semana. Esta banda gasteiztarra de versiones hará revivir al público los grandes éxitos del 'pop' y 'rock' de los años 80 y 90. Su repertorio incluye clásicos de artistas como Miguel Ríos, Los Secretos, Hombres G, Barricada, Leño y La Polla Records.

'Vital por Álava' ofrecerá este año 103 actividades culturales en 68 localidades de 49 municipios encuadrados en las seis cuadrillas (exceptuando Vitoria-Gasteiz) y tres más en Treviño. Todos ellos podrán disfrutar de 55 conciertos de grupos musicales, 38 representaciones teatrales, cinco recitales corales y cinco exhibiciones de dantzas, de la mano de artistas locales.