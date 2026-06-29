San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala de Bilbao acogerán el domingo la II exposición de Vehículos Clásicos populares

BILBAO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los barrios bilbaínos de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala acogerán este próximo domingo la segunda exposición de Vehículos Clásicos populares de los Barrios Altos, que reunirá a más de 80 coches y motos clásicas e históricas de diferentes épocas y marcas de automóviles.

Según ha informado la Asociación de Comerciantes y Empresas San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala, la jornada arrancará a las 11.00 horas en la plaza Corazón de María. En ella podrán verse clásicos populares autos que, debido a su diseño icónico, su impacto en la industria o su rareza, han ganado un lugar especial en la cultura automovilística y en los corazones de los coleccionistas y aficionados. Estos vehículos, con más de 25 años de antigüedad, se consideran piezas de coleccionista debido a su valor histórico y estético.

Entre otras piezas se podrán ver un Jeep Willys de la guerra, Renault 5, Fiat Barcheta, Golf Gti, Ford Escord Xr3i Cabrio, Porsche 911, o un Bristol Modelo 402 llamado Hollywood 1949 único en el mundo con volante a la izquierda.