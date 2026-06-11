San José destaca que la nueva cárcel de Gipuzkoa será clave para la consolidación del modelo vasco penitenciario

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, en el nuevo centro penitenciario de Zubieta (Gipuzkoa) - MAIALEN ANDRES-IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha visitado este jueves el nuevo Centro Penitenciario de Gipuzkoa, una infraestructura ubicada en Zubieta, que va a suponer "un salto cualitativo" en el modelo vasco penitenciario, al incorporar espacios orientados "tanto a la seguridad como al tratamiento individualizado con el objetivo de favorecer la reinserción". Con capacidad para 400 personas, ha supuesto una inversión de 45 millones de euros.

El nuevo Centro Penitenciario de Gipuzkoa será inaugurado oficialmente el próximo lunes por el Lehendakari, Imanol Pradales, en un acto que contará con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La nueva instalación, con inversión de 45,5 millones de euros, ocupa una superficie total de 284.255,43 m2, de los cuales 80.714 m2 corresponden al propio recinto penitenciario. Tendrá capacidad para 400 personas privadas de libertad y contará con una plantilla de 255 profesionales.

Gracias a la apertura, se amplía de forma significativa la capacidad de la actual cárcel donostiarra de Martutene, que a finales del mes de mayo contaba con 260 personas internas, 130 en medio abierto y una plantilla de alrededor de 220 profesionales.

La consejera ha destacado que, con la apertura del nuevo centro y el cierre de Martutene, se consolida el modelo vasco penitenciario, que "apuesta por una ejecución penitenciaria más moderna, especializada y orientada a la reinserción social".

Asimismo, ha subrayado que las nuevas instalaciones responden a un modelo "en el que la seguridad y el tratamiento se refuerzan mutuamente, permitiendo garantizar la convivencia y generar procesos reales de cambio en las personas que han cometido un delito".

El Centro Penitenciario de Zubieta está organizado en módulos que permiten una mejor clasificación interior, itinerarios adaptados a cada persona y programas específicos para distintos perfiles. San José ha señalado que "representa una evolución del modelo penitenciario en Euskadi: dispone de mejores espacios para la convivencia, más oportunidades de formación y empleo y una intervención más personalizada, con el objetivo último de favorecer la reinserción social desde un marco de seguridad y responsabilidad".

Asimismo, ha destacado que este centro "es clave para la consolidación del modelo penitenciario vasco", ya que permitirá que "las personas privadas de libertad con arraigo en Euskadi y en Gipuzkoa, y que actualmente cumplen condena en centros de otras comunidades autónomas por falta de espacio, puedan hacerlo en su entorno".

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

La consejera de Justicia y Derechos Humanos ha explicado que, "en un momento especialmente significativo", como la inauguración del nuevo Centro Penitenciario de Gipuzkoa en Zubieta, "es necesario recordar a quienes fueron asesinados por la organización terrorista ETA en el ejercicio de su labor en Martutene".

Así, ha tenido un recuerdo especial para los tres profesionales asesinados: el funcionario de prisiones Ángel Jesús Mota, el educador penitenciario José Ramón Domínguez y el psicólogo y formador del Instituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI), Francisco Javier Gómez Elósegui. Asimismo, ha reconocido al funcionario Juan José Baeza, herido en un atentado terrorista frustrado.

"Fueron asesinados por hacer su trabajo. Sus vidas les fueron arrebatadas de forma injusta y violenta. Es una pérdida irreparable para sus familias, para la institución penitenciaria y para toda la sociedad. Su memoria nos interpela y estará también presente cada día en Zubieta. Mantenerla viva es nuestro compromiso", ha señalado la consejera.

También ha agradecido el trabajo de todas las personas profesionales que "han prestado y prestan servicio" en las instituciones penitenciarias. "Funcionariado que, a pesar de haber sido hostigado durante décadas por la violencia terrorista, ha mantenido firme su compromiso con el bienestar y los derechos de las personas privadas de libertad", ha afirmado.

REINSERCIÓN

El nuevo centro ha sido concebido para aplicar el modelo penitenciario vasco, cuya finalidad es que las personas privadas de libertad "cumplan sus penas en condiciones de dignidad, mediante una intervención individualizada y centrada en la persona". La organización del complejo permite atender de forma integral las necesidades de las personas internas, reducir traslados externos y reforzar los procesos de reinserción.

Para ello, contará con programas específicos de tratamiento individualizado dentro de prisión y prestará especial atención a ámbitos como la salud mental y las adicciones. Además, también atenderá otro tipo de circunstancias que requieran un abordaje especializado, incorporando "de manera transversal" la perspectiva de género.

La infraestructura responde asimismo a criterios de "sostenibilidad y humanización", con alta eficiencia energética, plena accesibilidad y adaptación a las condiciones climáticas del entorno.

El complejo dispone, además, de un Centro de Inserción Social (CIS) de Gipuzkoa con funcionamiento autónomo. Entre sus instalaciones destacan 50 celdas dobles, una zona ocupacional con aulas, biblioteca y gimnasio, así como un área asistencial destinada al personal médico y de enfermería, que incluye farmacia.

El eje central del centro penitenciario es una gran plaza que articula los principales edificios y organiza los accesos. En la plaza de ingresos se ubica el edificio de comunicaciones, dotado con 16 locutorios de visitas, cuatro locutorios para comunicaciones con judicatura y abogacía, además de siete salas para visitas familiares y otras siete destinadas a visitas íntimas.

En la zona interior se sitúan los talleres productivos, distribuidos en dos naves industriales y tres talleres de manipulados con función formativa. También se ubica la enfermería, equipada con consultas médicas, enfermería, odontología, farmacia y celdas de apoyo.

Igualmente, se encuentran en esta área diversos servicios gestionados por la Agencia Vasca de Reinserción Social Aukerak como las cocinas, lavandería e instalaciones, además de los propios talleres productivos, que promueven sectores con salidas profesionales. El centro cuenta asimismo con un espacio deportivo y cultural que incluye pista polideportiva, gimnasio, vestuarios, auditorio, biblioteca y aulas. En el exterior se sitúa el frontón.

La zona residencial está compuesta por seis módulos y diversos servicios comunes, entre ellos comedor, salas de estar y economato. Las celdas se distribuyen en las dos plantas superiores. Cuatro de los módulos son idénticos y cuentan con 40 celdas cada uno. Existen además dos módulos específicos: uno para mujeres, con 24 celdas y una planta reservada para madres con bebés; y otro para hombres, con 48 celdas. Todos los módulos disponen de patio cerrado parcialmente cubierto y talleres ocupacionales propios.