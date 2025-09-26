San José "respeta la autonomía municipal" del Ayuntamiento de Zarautz para no instalar la muestra sobre 'Txiki' y Otaegi

EH Bildu niega que la muestra "no cumpla los principios de verdad, justicia y reparación" y cree "perfectamente lícita la lectura política"

VITORIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha mostrado su "respeto absoluto a la autonomía municipal" del Ayuntamiento de Zarautz, que ha decidido no ceder un local municipal para una exposición itinerante sobre los miembros de ETA Juan Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi, fusilados por el franquismo hace 50 años

En el pleno de control en el Parlamento vasco de este viernes, la parlamentaria de EH Bildu Itziar Murua ha preguntado a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, sobre la decisión del Ayuntamiento de Zarautz de no ceder un local municipal para esta exposición, que está organizada por las fundaciones Iratzar y Olasodorrea y expone, a través de paneles, objetos personales o documentos de la época.

La decisión de no aceptar la propuesta, y por tanto no ceder el citado local, se adoptó, según explicó el consistorio, en la Mesa de Convivencia del Ayuntamiento, en la que participan todos los partidos representados en la Corporación municipal: PNV, PSE-EE y EH Bildu.

En su intervención, Itziar Murua ha indicado que el gobierno de PNV y PSE en Zarautz no ha autorizado en un espacio municipal esta exposición "alegando que muestra un relato parcial", ha considerado "preocupante" lo ocurrido y ha querido saber si la decisión tomada por jeltzales y socialistas en el municipio guipuzcoano "también es defendida por el Gobierno vasco".

Murua ha recordado que exposición '1975, dena jokoan zegoen urtea' está hoy en Zarautz, "pero está en la sede de EH Bildu porque, desgraciadamente no ha obtenido el permiso para utilizar un espacio municipal" porque, según el Ayuntamiento, "presenta un relato parcial y no responde a los criterios de verdad, justicia y reparación de Gogora".

La parlamentaria de EH Bildu ha señalado que "una cosa es decir que se hace una lectura política y otra muy distinta es decir que no cumple con los principios de verdad, justicia y reparación". Tras reconocer que en esta exposición "hay algunos paneles que hacen una lectura política", ha defendido que "la lectura política es perfectamente lícita, porque si queremos construir una convivencia democrática, las lecturas plurales deben tener cabida".

Además, ha dicho que "no es cierto" que esta exposición "no cumpla los principios de verdad, justicia y reparación", ha asegurado que "no hay argumentos que sustenten esa afirmación" y ha recordado que 'Txiki' y Otaegi "fueron reconocidos oficialmente como víctimas por el Gobierno vasco en el año 2012 y, como todas las personas que han sufrido graves vulneraciones de derechos humanos, tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a formar parte de la memoria" porque "así lo establecen los principios y directrices fundamentales aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas".

Tras señalar que, "50 años después, se les hará por primera vez un reconocimiento institucional en sus pueblos", ha denunciado que 'Txiki' y Otaegi "han sido hasta ahora víctimas sin verdad, sin justicia y sin reparación, y esta exposición viene precisamente para esto".

Por eso, tras considerar "incomprensible" la decisión del Ayuntamiento de Zarautz, Murua ha dicho que "para poder organizar una exposición en un edificio municipal el contenido de esa exposición no tiene por qué coincidir plenamente con el relato del equipo que está gobernando" y que "los edificios y espacios municipales son de todos los ciudadanos, incluso de quienes no comparten la opinión de quien está gobernando".

Murua ha defendido que "los diferentes acontecimientos suelen tener múltiples lecturas que deben tener presencia en la sociedad". "En aras de la convivencia, la memoria debe de ser de 360 grados, porque si la memoria no es completa, si se imponen vetos, no se dan pasos en el camino de la convivencia", ha advertido, para añadir que "la memoria y la convivencia exigen empatía y respeto".

En ese sentido, ha asegurado que la decisión del Ayuntamiento de Zarautz "ha añadido un dolor más a las familias" ante "la injusticia sufrida hace 50 años".

RESPETO A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

En su respuesta, la consejera de Justicia y Derechos Humanos ha afirmado que el Gobierno vasco, y su departamento en particular, "tiene un respeto absoluto a la autonomía municipal". En esa línea, ha asegurado que su departamento "respeta, como no podía ser de otra forma, tanto la autonomía municipal del Ayuntamiento de Azpeitia para instalar la exposición como la del Ayuntamiento de Zarauz, para no hacerlo".

San José se ha referido a "la difusión de nuestra memoria como herramienta fundamental a la hora de construir una ciudadanía capaz de mirar al pasado de forma crítica y reflexiva". "La difusión es el motor sobre el que deben girar las demás acciones en la construcción de comunidades de memoria", ha mantenido, para señalar que los trabajos de documentación e investigación "solo tienen sentido si van enfocados a generar un conocimiento que llegue a todos los rincones de nuestra tierra y a todas las capas de la sociedad".

La consejera ha dicho que tenemos que "escapar de la tentación de enredarnos en estériles ejercicios de jurisdicción, de mera acumulación de datos, para centrarnos en generar los contenidos necesarios para que todo ese conocimiento sea canalizado hacia la sociedad, empleando para ello todas las vías de difusión a nuestro alcance".

Un "buen ejemplo", ha apuntado, "pueden ser las exposiciones que se están realizando desde Gogora, que se centran en el principio rector que rige todas las políticas" de su departamento, "poner a las víctimas en el centro". "Ellas tienen el protagonismo, ellas son el eje central sobre el que tenemos que trabajar la convivencia. Ellas son las que nos demandan su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación", ha subrayado.

San José se ha referido a exposiciones como la que se inaugurará el próximo lunes, 29 de septiembre, "aprovechando el triste aniversario del atentado del Hotel Monbar, donde mercenarios a sueldo del GAL asesinaron a cuatro personas e hirieron a otra" y la que se abrirá el 7 de octubre sobre los deportados a campos de concentración, que "intentan explicar la realidad de un pasado sucio y explicar el contexto histórico de aquellos atentados contra los derechos humanos".

Son exposiciones, ha remarcado, que "se han basado y se seguirán basando en un trabajo directo con las víctimas". "Hemos aprovechado para entrevistarlas, conocer su dolor, su tránsito durante tantos años de silencio. Hemos recogido sus testimonios para que formen parte del patrimonio histórico vasco, pero también para que sean la voz que acompañe a quienes decidan visitar las exposiciones", ha explicado.

San José ha dicho que "es preciso que la narración nos permita explicar que jamás, ni antes ni ahora, puede haber una justificación para el empleo de la violencia" y ha advertido de que "el haber sido víctima de una violencia jamás podrá justificar, relativizar o minimizar el empleo de otra en sentido contrario". "Todas las violencias, absolutamente todas, son un ataque directo e intolerable a los derechos humanos", ha reiterado.

Por último, ha advertido a "quienes pretenden justificar el genocidio de Gaza como si de una respuesta a los ataques terroristas de Hamas se tratara" que "nada puede justificar la indiferencia y la pasividad ante un ataque contra los derechos humanos, ni en nuestras calles ni en ningún rincón del mundo".