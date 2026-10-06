San Sebastián acoge la exposición 'Kanthoria eta Auto-tunea', un recorrido por la historia de la música en euskera

SAN SEBASTIÁN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Ernest Lluch de San Sebastián acogerá desde este miércoles al 7 de noviembre la exposición 'Kanthoria eta Auto-tunea', una propuesta impulsada por Musika Bulegoa que recorre la evolución de la música en euskera, desde los primeros cantos recogidos en la tradición oral hasta las actuales formas híbridas y digitales de creación musical.

La muestra, comisariada por el investigador y creador sonoro Xabier Erkizia, llega a la capital guipuzcoana en el marco de las actividades conmemorativas del 10 aniversario de Musika Bulegoa, asociación que desde 2015 trabaja para impulsar, visibilizar y profesionalizar la música en Euskal Herria, con especial atención a la producción en euskera.

La exposición ha sido presentada este martes en rueda de prensa por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Sebastián, Ana López, la responsable de comunicación de Musika Bulegoa, Ruth Manzano, y el comisario de la muestra, Xabier Erkizia.

Durante la presentación, Manzano ha destacado que esta exposición "permite acercar a la ciudadanía una parte de la historia de nuestra música y, al mismo tiempo, mostrar que la música en euskera es una realidad viva, diversa y en constante transformación".

Por su parte, López ha señalado que para San Sebastián es "una satisfacción" acoger una muestra que pone en valor la trayectoria de la música en euskera y "su capacidad para transformarse y generar nuevas formas de expresión". "El Centro Cultural Ernest Lluch es un espacio abierto a la ciudadanía y esta propuesta nos permite acercar al público una parte fundamental de nuestra cultura musical, conectando memoria, creación y presente", ha añadido.

OCHO EJES TEMÁTICOS

La exposición se articula en ocho paneles que recorren de forma cronológica distintos momentos clave de la música en euskera y su difusión: "Arqueología: desde los registros escritos hasta los primeros registros sonoros, Desde la oralidad: los diversos caminos de transmisión de las canciones, La alfabetización: la adaptación de la canción en euskera a la realidad social, y La eclosión: aportación del euskera a los nuevos estilos pop y rock y la profesionalización".

Se completa con "Los medios de comunicación: creación de redes para una nueva industria musical, Las discográficas: del asentamiento de sellos clásicos a la autoproducción, Los híbridos: diversificación de públicos y lenguajes musicales, y Macro: los retos de la masificación".

A través de documentos, audios y materiales audiovisuales, la muestra propone "una lectura amplia" de la evolución de la música en euskera, entendida como "un espacio de transformación constante entre identidad, industria y experimentación".

La estancia de la exposición en Donostia se completará con un programa de actividades abiertas al público, que se compone, entre otras actividades, de visitas guiadas de la mano de Xabier Erkizia o el musicólogo Jon Bagüés, o el directo acústico de Maite Larburu.

Organizada por Musika Bulegoa, la muestra está patrocinada por el Gobierno Vasco y Fundación Orona, y tiene como colaboradores al Ayuntamiento de San Sebastián y a la Fundación Juan Celaya.