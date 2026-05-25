San Sebastián acoge el miércoles una nueva sesión de European Dialogues sobre los retos de Europa en un contexto global

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SAN SEBASTIÁN 25 May. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián acogerá este próximo miércoles una nueva sesión de los diálogos European Dialogues titulada 'Europa y el Sur Global: hacia un multilateralismo inclusivo'.

La sesión tendrá lugar en el Museo San Telmo a las siete de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. San Telmo Museoa y Globernance Institute organizan este diálogo en el que se "analizarán los retos a los que se enfrenta Europa en un contexto internacional el que están cambiando los equilibrios de poder y las alianzas", según han indicado los organizadores en un comunicado.

En la sesión se analizarán "tanto los ataques como las políticas de abandono del que es víctima actualmente el Derecho Internacional". También se abordará su "relevancia y necesidad de protegerlo".

En este contexto, se discutirá "la perspectiva y la crítica de los países del Sur Global hacia a los estados del Norte sobre el Derecho Internacional, y posibles respuestas europeas".

El objetivo es "tanto analizar la vigencia y crisis del Derecho Internacional como los ámbitos de relación de Europa con el Sur Global en aspectos como migraciones, geopolítica, y gobernanza democrática", así como "debatir propuestas para una relación beneficiosa para las dos partes, y su multiplicidad de actores, y que a la vez fortalezcan el sistema multilateral".