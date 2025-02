SAN SEBASTIÁN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Basílica de Santa María de San Sebastián acogerá el viernes el XVI Concierto Solidario de los Jóvenes a cargo del Orfeón Donostiarra, organizado por universitarios del Colegio Mayor Ayete de la capital guipuzcoana.

En rueda de prensa en San Sebastián, el director del Colegio Mayor Ayete, Gonzalo Aranguren, el presidente de Caritas, Jose Ramón Aramendi, el director del Orfeón Donostiarra, Jose Antonio Sainz, y el director del Concierto Solidario, Rafa Rosales, han presentado este evento, que tendrá lugar a partir de las siete y media de la tarde.

Los fondos recaudados se destinarán a Cáritas Gipuzkoa, concretamente al centro de acogida nocturno Hotzaldi, un proyecto que lleva 20 años ofreciendo apoyo a personas en situación de exclusión social y residencial.

Este año, el programa musical llevará por título 'Del desarraigo a la luz' y el repertorio incluirá piezas como 'Txoria txori', 'Deliver Us', 'Now We Are Free' o 'Do You Hear the People Sing', interpretadas por el Orfeón Donostiarra, bajo la dirección de José Antonio Sainz Alfaro y con el acompañamiento del pianista Jon Urdapilleta.

Además, como novedad este año, la velada contará la Escuela de Teatro Musical Dirdira, con la escenificación de microrrelatos como nexo de unión entre las obras. Las entradas ya están disponibles en la web oficial del evento.