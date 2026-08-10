San Sebastián amplía la red de accesibilidad en los barrios con nuevas actuaciones en Larratxo y El Antiguo - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián continúa ampliando la red de accesibilidad de los diferentes barrios de la ciudad mediante dos nuevas intervenciones en Larratxo y El Antiguo, que suponen una inversión conjunta de 116.037 euros.

Las actuaciones, impulsadas por la Concejalía de Mantenimiento y Servicios Urbanos, tienen como objetivo eliminar barreras arquitectónicas, renovar pavimentos y mejorar la seguridad y la comodidad de los desplazamientos peatonales, especialmente para las personas mayores, las personas con movilidad reducida y las familias con carritos infantiles.

El concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Iñigo García, en un comunicado, ha destacado que el Ayuntamiento sigue trabajando para "ampliar la red de accesibilidad de Donostia y conseguir que las mejoras lleguen progresivamente a todos los barrios de la ciudad".

"Estas actuaciones pueden parecer pequeñas intervenciones, pero tienen una incidencia directa en la vida cotidiana de muchas personas. Eliminar un desnivel, ampliar una acera o mejorar un paso peatonal permite que nuestros barrios sean más seguros, cómodos y accesibles", ha señalado.

La primera de las actuaciones se ha desarrollado en la parte trasera del número 26 del paseo de Larratxo, un tramo que se encuentra entre las calles pendientes de renovación de pavimentos. El proyecto responde a las solicitudes trasladadas por las personas residentes de la zona y contempla la redistribución y reorganización del espacio, adaptándolo a las nuevas configuraciones de las aceras, las zonas de estacionamiento y el tráfico rodado.

La intervención mejorará el acceso tanto al centro de personas mayores de Larratxo como al Centro Sociocultural de la Mujer de Larratxo Ostadar. Los trabajos han incluido la renovación de los pavimentos de las aceras y de las zonas de estacionamiento, así como la eliminación y mejora de las barreras urbanísticas existentes.

Para ello, se ha procedido al levantamiento y demolición del pavimento actual de baldosa y aglomerado, la retirada y recuperación de los bordillos de piedra existentes y la renovación de las bases de la acera y de la calzada.

Posteriormente, se han recolocado los bordillos recuperados, construido una nueva cuneta de hormigón y se han extendido las capas de zahorra y hormigón necesarias para colocar el nuevo pavimento modelo Donostia/San Sebastián. La actuación ha finalizado con la renovación de la señalización horizontal. El presupuesto de ejecución de esta intervención asciende a 95.603 euros.

PASO ELEVADO EN ESCOLTA REAL

La segunda actuación se ha llevado a cabo en Escolta Real, en las proximidades del número 47, en el barrio de El Antiguo. El paso peatonal existente no disponía de un rebaje adecuado y presentaba un desnivel considerable entre el bordillo y la cuneta. Además, la zona tenía diferentes irregularidades y no contaba con la baldosa podotáctil reglamentaria.

Mantenimiento y Servicios Urbanos ha construido un nuevo paso peatonal elevado, que permite mejorar la accesibilidad y obliga a los vehículos a reducir la velocidad. Asimismo, se ha ampliado la acera más cercana a la plaza mediante la creación de una orejeta, mejorando la visibilidad entre conductores y peatones y aumentando la seguridad del cruce. La actuación ha contado con un presupuesto de ejecución de 20.434 euros.

"En Escolta Real hemos solucionado un punto que presentaba importantes dificultades de accesibilidad y que, además, se encuentra junto a un parque infantil y una asociación vinculada a las personas con daño cerebral adquirido. La nueva configuración mejora la visibilidad, reduce la velocidad de los vehículos y hace que el cruce sea mucho más seguro", ha concluido el concejal.