San Sebastián aprueba inicialmente el nuevo impuesto turístico, que comenzará a aplicarse en enero de 2027

Archivo - Vista desde el Náutico de San Sebastián. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dosnostia-San Sebastián ha aprobado inicialmente la nueva Ordenanza reguladora del impuesto sobre estancias turísticas en la capital guipuzcoana, lo que permitirá aplicar este tributo a partir del 1 de enero de 2027, en desarrollo de la Norma Foral que habilita a los municipios guipuzcoanos para establecerlo.

El alcalde, Jon Insausti, ha subrayado que se trata de una medida "largamente reivindicada" por el Ayuntamiento, sobre la que "Donostia viene trabajando desde hace años", y ha afirmado que responde, además, a "la necesidad de dotar a la ciudad de herramientas que permitan gestionar de forma más equilibrada el impacto de la actividad turística".

Tal como ha recordado, su principal objetivo es que una parte de los recursos generados por quienes visitan la ciudad "contribuya también a financiar los servicios públicos, infraestructuras, espacios urbanos, seguridad y otras actuaciones que hacen posible mantener el equilibrio entre las visitas y la calidad de vida" de los donostiarras.

Con esta decisión, Donostia-San Sebastián se suma a otras ciudades y destinos europeos que cuentan desde hace años con instrumentos similares para "avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y equilibrado", ha señalado Insausti.

El nuevo impuesto gravará las estancias que realicen las personas visitantes en los alojamientos turísticos de la ciudad, incluyendo hoteles, pensiones, apartamentos turísticos, campings, agroturismos, casas rurales, albergues, viviendas de uso turístico y también los cruceros que hagan escala en el puerto de Donostia.

La cuantía del impuesto variará en función del tipo de alojamiento. Las tarifas oscilarán entre 1,25 euros por noche y persona en agroturismos y 7 euros en el caso de los cruceros, mientras que los hoteles de mayor categoría y las viviendas de uso turístico tendrán una tarifa de 6,5 euros por noche. Además, el impuesto se aplicará con un límite máximo de seis noches por estancia continuada, de modo que las estancias más largas no verán incrementado indefinidamente el importe a abonar.

La ordenanza también incorpora diversas exenciones para garantizar que el impuesto tenga un carácter equilibrado y socialmente justo. No tendrán que abonarlo los menores de 18 años, las personas con discapacidad o dependencia y sus acompañantes, quienes se alojen por motivos sanitarios, educativos o de investigación vinculados a programas públicos, las personas beneficiarias de programas sociales y quienes deban alojarse por causas de fuerza mayor.

Así, la nueva figura tributaria permitirá reforzar la sostenibilidad económica del modelo turístico, generando recursos adicionales que podrán destinarse a mejorar el mantenimiento de los espacios públicos, la movilidad, la limpieza, la protección del patrimonio urbano y natural, la promoción cultural y otras actuaciones dirigidas a mejorar la convivencia y la calidad de vida de la ciudadanía. Asimismo, contribuirá a que el esfuerzo económico derivado de la presión turística "sea compartido también por quienes disfrutan temporalmente de la ciudad".

En cuanto a la recaudación prevista por este impuesto, Jon Insausti ha señalado que "se han hecho números y está en torno a los 8 millones, habrá que ver". Así, ha detallado que San Sebastián "tiene unas pernoctaciones de 2 millones de personas y normalmente nuestra gran oferta alojativa son los hoteles entre tres y cuatro estrellas, lo que nos da es una cantidad económica elevada", por lo que "si se mantienen esas tendencias de pernoctaciones y los números en general" se llegará a esos cerca de 8 millones de euros.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Junto con este nuevo impuesto, el Gobierno municipal ha aprobado también la nueva Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con el principal objetivo de adaptar la normativa municipal al nuevo marco legal aprobado por las Juntas Generales de Gipuzkoa en junio de 2026, tras la entrada en vigor de las nuevas normas forales que regulan de forma independiente el IBI y el Catastro. Estas normas sustituyen a la regulación vigente desde 1989, que constituía la base de la ordenanza actual.

Bajo esta circunstancia, la propuesta municipal plantea la aprobación de un nuevo texto de ordenanza que garantice su adecuación al nuevo marco jurídico, manteniendo en lo esencial la regulación existente y sin introducir cambios significativos para los contribuyentes.

De este modo, el Ayuntamiento "refuerza la seguridad jurídica de la gestión tributaria y asegura que la normativa municipal del IBI esté plenamente alineada con la legislación foral vigente a partir del 1 de enero de 2027". Este impuesto mantiene la subida aprobada del 2,3 %.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado a su vez la modificación de la ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de Recogida de Residuos, que responde al incremento de los costes del servicio derivado de los cambios aprobados por los organismos responsables de la gestión de residuos en Gipuzkoa.

Entre ellos destacan la incorporación de nuevos costes estructurales en la tarifa del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), el aumento de los costes de tratamiento de residuos y biorresiduos, así como la mejora del servicio de recogida de cartón comercial en el centro de la ciudad.

Tras actualizar los estudios económicos, el Ayuntamiento ha constatado un déficit de 1,72 millones de euros en la prestación del servicio. Para cumplir con la normativa estatal sobre residuos con una financiación que cubra el coste real del servicio, se ha propuesto una actualización del 6,58% en la tasa de residuos domiciliarios, así como en las cuotas aplicables a actividades económicas y grandes generadores de residuos.

Una vez tramitadas y aprobadas en Pleno, estas tres tasas e impuestos se sumarán a las ya aprobadas definitivamente el pasado 23 de julio para su aplicación a partir del 1 de enero de 2027. Así, el Gobierno municipal finalizará el proceso que "permitirá, un año más, mantener la estabilidad económica del Ayuntamiento ofreciendo a su vez servicios de calidad".