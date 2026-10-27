San Sebastián avanza en la comisaría de Ertzaintza y Guardia Municipal con la aprobación del estudio de la parcela

Jon Insausti - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado este martes de manera definitiva el Estudio de Detalle de la parcela de Atotxa, donde se construirá la comisaría conjunta de Ertzaintza y Guardia Municipal en Egia. El espacio tiene una superficie de 553 m2 y está ubicado en la plaza Néstor Basterretxea, a la altura de la entrada a Tabakalera y junto al paso de Egia.

El alcalde, Jon Insausti, en rueda de prensa, ha explicado que se trata de un "paso adelante muy importante" porque mediante este trámite urbanístico "adaptamos la ordenación existente sin necesidad de iniciar una modificación del Plan Especial".

"La aprobación de hoy nos permite poner en marcha la redacción del proyecto de la comisaría conjunta, a la que también imprimiremos velocidad para que las obras comiencen cuanto antes y podamos tener lista la comisaría antes de que acabe el año que viene", ha afirmado.

Insausti ha enmarcado esta medida dentro de la prioridad que el Gobierno municipal atribuye al ámbito de la seguridad y ha reiterado que esta comisaría conjunta de la Policía Municipal y la Ertzaintza "reforzará la seguridad en la ciudad, en una zona estratégica, en una zona de intermodalidad, en una de las puertas de la ciudad". "Es un nodo, un eje importante que necesita de una seguridad especial, de una logística potente", ha insistido.

El regidor donostiarra ha añadido que "no muy lejos de esa zona, en la estación de Adif, esta colaboración de la Euskal Polizia contará con un nuevo espacio para sus tareas diarias, en una garita que se va a acondicionar en breve", cuya licitación ya está en marcha.

El alcalde ha expuesto datos "positivos" que reflejan el resultado de la colaboración entre Policía Local y la Ertzaintza, pese a que "la percepción de la seguridad en la calle no acompaña esos datos. Así, ha recordado que se ha dado un descenso en número de delitos del 16,5% en la primera mitad del año respecto a 2025, a lo que hay que añadir que en Semana Grande el número de delitos también descendió un 45% respecto al año pasado.

PARLAMENTO VASCO

Insausti ha adelantado que este miércoles estará presente en el Parlamento Vasco, en el debate monográfico sobre la seguridad pública en Euskadi. "La seguridad es una condición indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos y libertades, para garantizar la convivencia democrática y para el normal desarrollo de la vida cotidiana", ha defendido.

En este sentido, ha asegurado que desde el Gobierno municipal están haciendo una "gestión rigurosa" de la seguridad en San Sebastián, pero "no es suficiente". "Dado que la competencia de Seguridad recae en el Gobierno autonómico, quiero escuchar atentamente las aportaciones de los partidos en sede parlamentaria porque en ese debate San Sebastián tiene que estar presente", ha subrayado.

Finalmente, ha insistido en que "la seguridad se tiene que gestionar con rigor, hacen falta alianzas, porque la seguridad es básica para una convivencia sana, en este caso, en nuestra ciudad en la vía en la pública en la vía pública y en el día a día".