San Sebastián Gastronomika celebrará 50 años de la nueva cocina vasca con el bacalao como protagonista - GASTRONOMIKA

SAN SEBASTIÁN, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 28 edición del congreso de gastronomía San Sebastian Gastronomika, que se celebrará del 5 al 7 de octubre, celebrará medio siglo de revolución de la nueva cocina vasca y tendrá al bacalao como protagonista. La nao San Juan, réplica del ballenero vasco del siglo XVI reconstruida por el astillero Albaola de Pasaia, recalará en aguas donostiarras con un cargamento de bacalao seco que conectará el congreso con la memoria marítima y comercial del País Vasco.

En un comunicado, los organizadores han indicado que se homenajeará a los fundadores de la nueva cocina vasca y figuras internacionales como Pierre Gagnaire, Michel Troisgros o Gastón Acurio. Además, celebrará un encuentro mundial del bacalao con cocineros de diferentes países, desde Portugal a Noruega pasando por Nigeria o el mismo País Vasco.

La presencia internacional de esta edición contará con nombres como Mauro Colagreco, Poul Andrias Ziska o Jacopo Ticchi, que compartirán escenario con Quique Dacosta, Joan Roca o Paco Roncero, entre otros.

Esta edición rendirá homenaje a la Nueva Cocina Vasca, surgida en 1976, y que "supuso un cambio de paradigma en la culinaria española abriéndola al mundo y haciéndola cómplice de otros grandes movimientos gastronómicos internacionales".

Para celebrar este hito, San Sebastian Gastronomika 2026 reunirá a algunos de sus fundadores como Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Tatus Fombellida, Ramón Roteta, Karlos Arguiñano, Martín Berasategui e Hilario Arbelaitz, pero también a "grandes figuras internacionales", como Pierre Gagnaire y Michel Troisgros, o algunos de los chefs que han reconocido abiertamente la influencia de la Nueva Cocina Vasca en sus trayectorias, como Gastón Acurio, impulsor de la proyección internacional de la cocina peruana.

Habrá además un espacio destacado para recordar el papel "fundamental de Luis Irizar, el Maestro, figura imprescindible para comprender el origen, el fondo y la dimensión humana de todo aquello".

Además, San Sebastian Gastronomika Euskadi Basque Country refuerza su programa de esta nueva edición con la incorporación del escritor norteamericano Mark Kurlansky, vinculado a la cocina vasca y al bacalao en particular, así como de los chefs Christopher Haatuft, del restaurante Lysverket en Bergen (Noruega), y Vítor Adão (Plano, Lisboa). Ambos representantes de dos países con gran tradición bacaladera, uno de los ejes de esta edición de Gastronomika.

Asimismo, desde Rimini llegará Jacopo Ticchi, chef del italiano Da Lucio, el chef Mauro Colagreco del restaurante francés Mirazur, y Poul Andrias Ziska, al frente de Paz, en Tórshavn, Islas Feroe.

La representación nacional vendrá de la mano de Joan Roca, de El Celler de Can Roca; la joven cocinera Iris Jordán, desde Ansils en Anciles, Huesca; Paco Pérez de Miramar, en Llançà; Paco Roncero, del restaurante madrileño del Casino de Madrid; Francis Paniego, representante de la memoria riojana contemporánea en El Portal de Echaurren, en Ezcaray; Josean Alija de Nerua (Bilbao); y Quique Dacosta.

HOMENAJE A MARTÍN BERASATEGUI

Uno de los momentos simbólicos de esta edición será la llegada de la nao San Juan, réplica del ballenero vasco del siglo XVI reconstruida por el astillero Albaola de Pasaia, con un cargamento de bacalao seco que conectará el congreso con la memoria marítima y comercial del País Vasco.

Durante los días del encuentro, ese bacalao podrá adquirirse a las puertas del Kursaal, convirtiendo el homenaje al producto en una experiencia abierta a la ciudad y en un puente entre la historia y la gastronomía.

También tendrán lugar los tradicionales reconocimientos a profesionales del sector, San Sebastian Gastronomika Euskadi Basque Country distinguirá en esta edición a Martín Berasategui con el Premio Homenaje por una trayectoria esencial en la proyección internacional de la cocina vasca.

El congreso concederá también el Gueridón de Oro al crítico de vinos Luis Gutiérrez, "una de las voces más influyentes en la lectura del vino español", y el Premio de Periodismo Gastronómico Pau Albornà i Torras a Anya von Bremzen, periodista y escritora ruso-estadounidense que "ha contribuido de forma decisiva a divulgar la cocina española en el ámbito internacional".

El escenario alternativo dedicado a las tabernas pasará a llamarse Tabernas y Parrillas y ofrecerá degustaciones y propuestas formativas. Entre ellas, destacará la presencia de los primos Arregi, Elkano y Kaia-Kaipe, que estarán por primera vez juntos y desvelarán los secretos de su célebre rodaballo con parrilla en directo.