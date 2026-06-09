San Sebastián impulsa el proceso 'Donostiarra 2040. Topera' para desarrollar un proyecto de futuro con la ciudadanía

Presentación de 'Donostiarra 2040. Topera', el proceso ideado para desarrollar un proyecto de futuro para Donostia - AYTO. SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha presentado este martes 'Donostiarra 2040. Topera', el proceso ideado para desarrollar un proyecto de futuro para Donostia, hecho "por y para donostiarras". Se trata de una "gran conversación colectiva" que contará con siete grupos de trabajo temáticos formados por 156 personas "comprometidas" como servidores públicos, ciudadanos implicados en sus barrios, expertos y profesionales de diversos sectores, referentes en la universidad y el mundo académico, y "nuevos referentes" donostiarras.

Insausti ha desgranado en el teatro Victoria Eugenia, ante 400 asistentes y una nutrida representación de los principales agentes sociales, políticos, culturales y deportivos de la ciudad, los pormenores de esta iniciativa.

Los siete grupos de trabajo van a abordar materias como vivienda accesible en barrios vivos, ciudad de proximidad y las infraestructuras clave, economía fuerte, innovadora y basada en el conocimiento, ciudad de los cuidados y el diálogo intergeneracional, seguridad, convivencia y cohesión social, cultura, identidad y posicionamiento internacional, y confianza institucional y alianzas estratégicas.

Las sesiones de los grupos arrancarán este miércoles y se alargarán hasta final de año. Cada mesa completará sesiones en las que elaborarán primeramente un diagnóstico, para desarrollar después distintas deliberaciones y finalizar con un capítulo de conclusiones. Tanto la documentación, como el diagnóstico y las conclusiones estarán disponibles en la página web del proceso para cualquier entidad, asociación y donostiarra que quiera participar.

Asimismo, el alcalde ha avanzado que dará cuenta de las conclusiones de la conversación colectiva a final de año. Tal y como ha recalcado, "el verdadero protagonista de esta reflexión no es la ciudad en abstracto. Somos los donostiarras. Somos nosotros y nosotras. Donostiarron Donostia. Las ciudades que han sabido construir bienestar también saben que el futuro no se hereda: se vuelve a conquistar en cada década por cada generación que incorpora nuevas ideas y voces".

REPENSAR EL MODELO

Insausti ha afirmado que "cambiar la respuesta es evolución, pero cambiar la pregunta es revolución", y ha mencionado que "muchas ciudades en Europa y en el mundo están repensando también su modelo".

"Copenhague aspira a convertirse en la mejor ciudad del mundo para la vida cotidiana. París impulsa el modelo de la ciudad de los quince minutos. Barcelona trabaja el concepto de ciudad de proximidad. Helsinki quiere ser la ciudad funcional más feliz del mundo. Múnich apuesta por un crecimiento equilibrado que preserve la calidad de vida", ha apuntado.

"El nombre de la exposición colectiva une los conceptos 'Top', como expresión de la aspiración de situar a Donostia entre los lugares del mundo donde mejor se vive, y 'Era', como ese tiempo que se abre por delante una nueva etapa que invita a pensar con ambición el futuro de la ciudad y de los donostiarras", ha señalado el primer edil.

Insausti ha explicado que "queremos que el centro del debate seamos nosotras y nosotros, las y los donostiarras. Quienes viven la ciudad. Quienes la hacemos posible. Los verdaderos protagonistas".

"Seguramente habría sido más fácil reunir a un grupo de expertos en urbanismo, pedirles propuestas y esperar. Pero no es lo que queremos. Ni lo que necesita esta ciudad. El futuro de Donostia no se puede diseñar sin la mirada de quienes la habitamos. Esto no es un nuevo catálogo de obras", ha subrayado.

El alcalde ha apuntado que las mesas conformadas quieren "responder a los desafíos que afrontan los donostiarras en este tiempo", porque "vivir en Donostia cada vez cuesta más, la vivienda se ha convertido en el gran reto generacional, el envejecimiento cambia completamente las necesidades de una ciudad y debemos cuidar más y mejor el espacio público, la convivencia y la seguridad".

"FUTURO CON CONFIANZA"

Por su parte, la concejala de Economía y Empleo, Ane Oyarbide, ha señalado que "Donostia cuenta con una economía sólida y diversificada que nos permite afrontar el futuro con confianza". "Tenemos los mimbres necesarios para subirnos al tren del progreso y la prosperidad, apoyándonos tanto en nuestros sectores tradicionales como en un ecosistema de innovación cada vez más fuerte", ha agregado.

Así, se ha mostrado convencida de que "la clave para responder a los desafíos del mañana está en las personas". "Queremos y debemos construir la Donostia de 2040 junto a la ciudadanía, abriendo una conversación de ciudad que nos ayude a afrontar retos complejos como el acceso a la vivienda, el envejecimiento de la población, la transición climática o los cambios tecnológicos. Y todo ello preservando aquello que nos hace únicos: nuestra calidad de vida, nuestra cultura, nuestra identidad y la escala humana que caracteriza a Donostia", ha manifestado.

En el acto de presentación de 'Donostiarra 2040. Topera' también han tomado parte el psicólogo Kike Esnaola, Maialen Carajaville (IE Team consultores y la magistrada Jone Unanue como "voces ciudadanas" participantes de las sesiones deliberativas.

Tras un actuación musical a cargo de Musikene, han tomado la palabra personas que ya están impulsando proyectos e iniciativas vinculadas al futuro de la capital guipuzcoana como son Aritz Lazkoz y Juan Arregui (Deneb Medical), Jaime de los Ríos, (laboratorio abierto de Arte y Ciencia Arteklab) y Ana Molina (mexicana con proyecto social innovador).